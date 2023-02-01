Правопреемники этого "флота" сейчас обстреливают Киев: общественные деятели призывают переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Евросоюза

Соответствующее обращение обнародовал в твиттере экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Дорогие киевляне, пришло время наконец-то лишить наши улицы, парки и скверы российского прошлого. Оно приносило нам только трагедии. Наше будущее – европейское. Так что приближаем его всеми возможными средствами, даже в названиях. Украина будет в ЕС, Украина будет в НАТО!" ", – пишет Огрызко.

"Мы, представители общественности Киева, обращаемся в Экспертный совет, к депутатам Киевского городского совета и всем киевлянам с призывом отразить движение Украины в Европейский Союз в названиях улиц Киева. Считаем, что лучшим вариантом стало бы переименование улиц, названия которых связаны с советским прошлым, а тем более вооруженными силами агрессора.

Очевидным случаем является Воздухофлотский проспект. Это название он получил «в ознаменование развития и укрепления Красного воздушного флота». Правопреемники этого «флота» сейчас обстреливают Киев, убивая людей и разрушая инфраструктуру. Уверены, что возвеличению агрессоров и убийц не место на улицах Киева. В то же время этот проспект знаковый для того, чтобы символизировать интеграцию в Европейский Союз – которая, согласно Конституции, является обязанностью для Президента, Парламента и Правительства Украины.

Поэтому предлагаем переименовать Воздухофлотский проспект в проспект Европейского Союза. Призываем киевлян поддержать наше предложение ради будущего в свободной семье народов объединенной Европы", – говорится в обращении.

Инициативу поддержали политолог Михаил Басараб, участник войны против России Мирослав Гай, правозащитник Иосиф Зисельс, общественные деятели Михаил Гончар и Андрей Левус, журналист Сергей Квит.

Ранее с призывом переименовать Воздухофлотский проспект к Экспертному совету, депутатам Киевского городского совета и киевлянам также обратился писатель и дипломат Юрий Щербак.

"Я киевлянин, и всю свою сознательную жизнь борюсь против коммунистической диктатуры и ее последствий, и убежден, что с наших родных улиц предстоит окончательно убрать глорификацию коммунистического режима, даже в таких скрытых случаях, как с названием Воздухофлотского проспекта. На мой взгляд, этот, один из центральных проспектов Киева должен носить название Проспекта Европейского Союза, ведь устремление к членству в Европейском Сообществе отстояно нами на Майдане, отражено в Конституции Украины и является обязанностью украинской власти.

Тот факт, что именно на этом проспекте расположено Министерство обороны Украины, лишь подчеркивает насколько важна декоммунизация названия «Воздухофлотский» и переименование в проспект Европейского Союза, куда мы движемся, отстаивая в российско-украинской войне свой внешнеполитический выбор и независимость Украинского Государства.

Новое название будет достойным и символическим в контексте нашей благодарности за беспрецедентную помощь ЕС Украине во время российской агрессии. Призываю всех поддержать мое предложение ради будущего нашей страны в свободной семье народов объединенной Европы!», – написал Юрий Щербак.

Саммит Украина-ЕС в этом году состоится в Киеве 3 февраля. Планируется, что в саммите примут участие президенты Европейского Совета Шарль Мишель и Комиссии Урсула фон дер Ляен, а также президент Украины Владимир Зеленский.