Правоохранителям повысят зарплаты с февраля 2022 года, - Монастырский

Об этом он написал в Facebook .



По словам министра, из-за того, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного довольствия, а доплаты происходили точечно, за счет Ковидного Фонда, госбюджет на 2022 год предусматривает выделение на зарплаты правоохранителям 2,8 млрд грн. Из них 1 млрд. грн. получит Нацполиция.



"Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля", – написал Денис Монастырский.



Он отметил, что повышение выплат касается не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.



"Отметим, средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Она по моему поручению начата против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года", - уточнил глава МВД.



Он добавил, что за ноябрь-декабрь 2021 это обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн.



Денис Монастырский отметил, что повышение заработной платы основывается на конкретных результатах работы команды.



"Моя личная позиция - все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД, которые, заботясь о безопасности украинцев, ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем", - пояснил министр.



Глава МВД добавил, что с февраля 2022 года будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Напомним, 6 января в Раде зарегистрировали законопроект о повышении зарплат полицейским до 24 тыс. грн.

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