Правоохранителям повысят зарплаты с февраля 2022 года, - Монастырский
Глава МВД Денис Монастырский анонсировал повышение зарплат правоохранителям с февраля 2022 года
Об этом он написал в Facebook .
По словам министра, из-за того, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного довольствия, а доплаты происходили точечно, за счет Ковидного Фонда, госбюджет на 2022 год предусматривает выделение на зарплаты правоохранителям 2,8 млрд грн. Из них 1 млрд. грн. получит Нацполиция.
"Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля", – написал Денис Монастырский.
Он отметил, что повышение выплат касается не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.
"Отметим, средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Она по моему поручению начата против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года", - уточнил глава МВД.
Он добавил, что за ноябрь-декабрь 2021 это обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн.
Денис Монастырский отметил, что повышение заработной платы основывается на конкретных результатах работы команды.
"Моя личная позиция - все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД, которые, заботясь о безопасности украинцев, ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем", - пояснил министр.
Глава МВД добавил, что с февраля 2022 года будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.
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