Правоохранительные органы устроили обыск в Довженко-Центре, - Детектор Медиа

Об этом сообщает ОО "Детектор медиа" со ссылкой на коммуникационницу Центра Марию Глазунову.

Журналисты информируют о визите правоохранительных органов в помещение Довженко-Центра, а именно: полицейских, работников прокуратуры и СБУ. По словам Глазуновой, правоохранители расспрашивают о новой руководительнице Центра и ищут документы, связанные с застройщиками.

Проведение обысков является попыткой "рейдерского захвата", - утверждает предыдущая исполняющая обязанности гендиректора Центра Елена Гончарук.

"Детектор медиа" обратился за комментарием в правоохранительные органы по поводу обысков в Довженко-Центре.

Напомним, в конце лета Государственное агентство Украины по кино объявило о реорганизации Довженко-Центра. Однако работники Центра отмечали: "это де-факто означает ликвидацию национального киноархива, с 1994 года последовательно занимающегося сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино".

18 августа МКИП инициировал обсуждение с Кабмином и Госкино о сохранении целостности фильмофонда Центра. В министерстве напомнили, что с 10 ноября 2021 года Госкино не подчиняется МКИП, поэтому необходим совет с этими учреждениями. В заявлении они аргументировали решение тем, что Довженко-Центр сейчас неэффективно, поэтому его нужно реорганизовать.

26 августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал немедленно упразднить действие приказа о фактическом уничтожении Довженко-Центра.

И.о. директора Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила о потере Украиной места в Международной федерации киноархивов, если Центр будет реорганизован.

2 ноября Елена Гончарук была отстранена от должности после аудита, вместо нее эти обязанности будет выполнять профессиональный кризисный менеджер Юлия Каждан.

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