Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Правоохранители зафиксировали более 45 тыс. военных преступлений россиян за время полномасштабного вторжения

Правоохранители зафиксировали более 45 тыс. военных преступлений россиян за время полномасштабного вторжения

10 ноября, 2022 четверг
11:23
война с Россией

Генеральная прокуратура зарегистрировала 45 тыс. 788 преступлений войск РФ на территории Украины и объявила подозрение 627 представителям военно-политического руководства России

Об этом сообщает телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора.

По данным правоохранителей, от 24 февраля оккупанты совершили не менее 45 тыс. 788 преступлений агрессии и военных преступлений.

Из них:

  • 44 тыс. 216 – действия, нарушающие законы и обычаи ведения войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины)
  • 73 - дела, открытые за планирование, подготовку или разрешение и ведение агрессивной войны (ст. 437 Уголовного кодекса Украины)
  • 40 - по пропаганде войны (ст. 436 Уголовного кодекса Украины)

С начала полномасштабного вторжения Офис Генерального прокурора ведет магистральное дело по агрессии РФ. В настоящее время правоохранители зафиксировали 627 подозреваемых из военно-политического руководства РФ. Среди них: министры, депутаты, военное командование, должностные лица, руководители правоохранительных ведомств, пропагандисты Кремля.

Также фиксируются преступления противника против национальной безопасности Украины, органы зарегистрировали уже более 18 тыс. 826, где обвинения выдвигаются по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (№110) – 12 тыс. 730 преступлений;
  • Государственная измена (№111) – 1 тыс. 846 преступлений;
  • Коллаборационная деятельность (№111-1) – 3 тыс. 310 преступлений;
  • Пособничество государству-агрессору (№111-2) – 290 дел;
  • Диверсия (№113) – 64 дела.

  • Напомним, что 6 ноября министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил о необходимости создания специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Криминал
воєнні злочини Росії
Читайте также:
карта бойових дій
9 ноября, 2022 среда
Карта боевых действий: 3-8 ноября. В ожидании возвращения Херсона
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
9 ноября, 2022 среда
Визит Патрушева в Иран показателен и сигнализирует Западу об операциях с оружием между странами, - Згурец
зсу
8 ноября, 2022 вторник
Смерть тайваньского солдата разоблачает китайскую дилемму Киева, - POLITICO
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 39.2
    Продажа 40.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
10 ноября
12:53
Япония и США начали совместные военные учения
12:50
На фото Михаил Подоляк
РФ хочет сделать Херсон "городом смерти", - Подоляк
12:47
Британское правительство заморозило активы олигархов РФ на сумму 20,5 млрд долларов, - Reuters
12:47
Оккупанты грабят и уничтожают "Чумак" и другие предприятия на оккупированной Херсонщине, - Центр журналистских расследований
12:33
экология
Россия нападением на Украину могла ускорить глобальное потепление, - Guardian
12:27
Эксклюзив
Вятрович
Вывоз россиянами культурных памятников из Крыма является элементом геноцида, - Вятрович
12:22
Принудительно раздавали паспорта РФ на Херсонщине и Луганщине: СБУ разоблачила руководителей оккупационной "мэрии"
12:17
Укргазбанк
"єОселя": Укргазбанк выдал первый кредит
12:14
МАГАТЭ проверило Южноукраинскую АЭС
12:03
Не "военная операция": В РФ придумали новое название для своих зверств в Украине
11:59
США продадут Литве системы HIMARS за $495 млн
11:46
За минувшие сутки оккупанты убили в Украине 10 гражданских
11:40
Эксклюзив
Виктор Орбан
У Орба уже есть серьезные проблемы в ЕС, - эксперт-международник Тужанский
11:35
Российские захватчики усилили в Луганской области фильтрационные мероприятия
11:30
Организатору "референдума" оккупантов в Запорожской области сообщили о подозрении, - ДБР
11:28
Иран
Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты
11:20
ВСУ уволили Снегиревку, - Deep State
10:59
Эксклюзив
В Мариуполе река Кальчик приобрела странный цвет, - советник городского головы Андрющенко
10:49
OPINION
Константин Москалец
Сны военного времени
10:49
В Воздушных силах ВСУ назвали вероятную причину уменьшения интенсивности вражеских обстрелов с воздуха
10:40
Эксклюзив
Сергей Згурец
В Херсонской области нет необходимости в быстром наступлении ВСУ. Следует активно бить по скоплению техники РФ на правобережье, - Згурец
10:39
Британская разведка объяснила, почему российские войска отступают из Херсона
10:34
Байден намекнул, что стоит присмотреться к связям Маска с другими странами
10:32
Юлия Свириденко
Отключение электроэнергии могут ускорить падение ВВП, - глава Минэкономики
10:22
Инфографика
доллар
Доллар, евро, злотый: курс валют на сегодня
10:13
Инфографика
Более 78 тыс. российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину, - Генштаб
10:09
Три правящие партии Германии призвали приостановить выплату Венгрии 7,5 млрд от ЕС
09:58
Канада
Канадский городок Пиктон собрал более $70 тыс. на восстановление школы в Киевской области
09:56
Захватчики ударили ракетами по Вольнянску, есть разрушения на территории агропредприятия
09:52
Эксклюзив
В Луганской области РФ бросает на произвол судьбы целые взводы свежемобилизованных оккупантов, - Гайдай
09:40
Эксклюзив
РФ отправляет мобилизованных и военных на ротации вместе обстреливать Сумщину, - эксперт Бюро анализа политики Бобиренко
09:36
"Потери будут огромными": в Генштабе рассказали, как будут действовать ВСУ в случае наступления из Беларуси
09:27
Обновлено
Владимир Путин
В РФ определились, кто будет представлять страну на саммите G20: что известно
09:20
Джо Байден
"Это зависит от украинцев. Мы не будем указывать, что они должны делать": Байден о возможности переговоров Украины с РФ
09:00
OPINION
Украинская экономика демонстрирует признаки стабилизации на низком уровне, - глава наблюдательного Совета НБУ
08:54
Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях
08:51
Россияне снова убили в Донецкой области трех гражданских, ранили двенадцать
08:31
На фото Вооруженные силы Украины
Украинские воины поразили несколько районов сосредоточения врага и 4 позиции средств ПВО
08:03
Эксклюзив
Герои Украины. "Россияне сначала убивали родных, а потом раздавали детям пряники", – сапер Виталий Галаша
07:58
российские солдаты
В одном из городов РФ правоохранителям поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для "службы" на оккупированных территориях Украины, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV