Об этом сообщает телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора.

По данным правоохранителей, от 24 февраля оккупанты совершили не менее 45 тыс. 788 преступлений агрессии и военных преступлений.

Из них:

44 тыс. 216 – действия, нарушающие законы и обычаи ведения войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины)

73 - дела, открытые за планирование, подготовку или разрешение и ведение агрессивной войны (ст. 437 Уголовного кодекса Украины)

40 - по пропаганде войны (ст. 436 Уголовного кодекса Украины)

С начала полномасштабного вторжения Офис Генерального прокурора ведет магистральное дело по агрессии РФ. В настоящее время правоохранители зафиксировали 627 подозреваемых из военно-политического руководства РФ. Среди них: министры, депутаты, военное командование, должностные лица, руководители правоохранительных ведомств, пропагандисты Кремля.

Также фиксируются преступления противника против национальной безопасности Украины, органы зарегистрировали уже более 18 тыс. 826, где обвинения выдвигаются по статьям Уголовного кодекса Украины:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (№110) – 12 тыс. 730 преступлений;

Государственная измена (№111) – 1 тыс. 846 преступлений;

Коллаборационная деятельность (№111-1) – 3 тыс. 310 преступлений;

Пособничество государству-агрессору (№111-2) – 290 дел;

Диверсия (№113) – 64 дела.

Напомним, что 6 ноября министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил о необходимости создания специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине.

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