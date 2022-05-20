Правоохранители задержали жителя Николаевщины, распространявшего ложную информацию о подготовке взрывов в Одессе
Задержан житель Николаевской области, который распространил ложную информацию о подготовке взрыва в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, а также противодействие псевдоминерству. Правоохранители задержали жителя Николаевщины, который накануне распространил ложную информацию о подготовке взрыва в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы", - говорится в отчете "Юга".
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