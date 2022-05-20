Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".

"В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, а также противодействие псевдоминерству. Правоохранители задержали жителя Николаевщины, который накануне распространил ложную информацию о подготовке взрыва в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы", - говорится в отчете "Юга".

Ростислав Смирнов, политический эксперт, внештатный советник МВД считает, что вскоре появятся предпосылки, которые приведут к контрнаступлению ВСУ и враг потерпит стратегическое поражение.

За сутки 19 мая ВСУ уничтожили на Херсонщине склад боеприпасов , а также 2 реактивные системы залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР".

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