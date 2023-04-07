Правоохранители задержали женщину, которая корректировала российский удар по школе в Донецкой области
Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая в августе 2022 года скорректировала российский ракетный удар по школе в Донецкой области
Об этом информирует СБУ .
По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница прифронтового украинского города. Ее завербовала ФСБ после начала полномасштабного вторжения и пообещала за выполнение преступных задач "должность" в оккупационной администрации.
Женщина собирала для российской армии разведданные о дислокации и перемещении украинских защитников в Краматорском, Константиновском и Торецком районах. Также она передавала врагу координаты местных школ и детских садов. Все собранные данные она посылала врагу в виде электронных координат или фотоматериалов с геолокацией через мессенджер.
Именно по наводке злоумышленницы захватчики нанесли ракетный удар по одной из школ Донетчины в августе 2022 года. В результате обстрела было разрушено здание учебного заведения.
После ударов агрессора российская агентка выходила на место происшествия и фиксировала последствия. О них она потом отчитывалась в российской спецслужбе.
Во время обыска по месту жительства были обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором, в частности для передачи фото украинских объектов. В настоящее время ей объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Женщину содержат под стражей.
- 6 апреля СБУ задержала трех предателей, которые в интернете поддерживали ЧВК Вагнера, дискредитировали ВСУ и призывали к захвату Украины. Двое из них оказались жителями Бучи и Мариуполя.
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