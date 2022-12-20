Правоохранители задержали мужчину, который в 2014 году поднял триколор в Харькове
Прокуратура разоблачила мужчину, который в 2014 году поднимал российский триколор над Харьковским горсоветом
Об этом сообщает Офис генпрокурора в телеграмме .
"Харьковская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили харьковчанина, который 8 лет скрывался от украинского правосудия и активно поддерживал "русский мир", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина в феврале 2014 года поднимал российский флаг вместе с георгиевской лентой над зданием Харьковского городского совета во время прокремлевских митингов.
Согласно информации, во время обыска по месту его временного проживания в Харькове правоохранители обнаружили патроны калибра 7,62 мм. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в посягательстве на территориальную и неприкосновенность Украины, а также приобретении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
- 6 апреля 2014 года над зданием областной госадминистрации в Харькове пророссийские митингующие сняли украинский флаг и установили российский.
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