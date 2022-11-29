Правоохранители задержали коллаборанта, "курировавшего" предпринимателей в Балаклее

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, в начале мая житель Балаклеи добровольно вступил в ряды временной оккупационной администрации этого города, где был назначен "помощником начальника управления временной гражданской администрации г. Балаклея".

"Находясь на "должности", злоумышленник способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу страны-агрессора. Для этого проводил коллективные "собрания" предпринимателей, на котором призвал перестраивать свою хозяйственную деятельность под нужды РФ и перечислять "налоги" в ее бюджет" , – говорится в сообщении.

Среди основных задач, которые он определял перед представителями малого и среднего бизнеса, было наполнение продовольствием оптовых складов. Также предатель давал указания на товары и услуги, которые разрешено реализовывать на территории города. В случае несогласия коллаборант применял ограничения на коммерческую деятельность посредством запрета на реализацию отдельных товаров и услуг.

Чтобы засвидетельствовать оккупантам свою благосклонность, мужчина заключил с руководством оккупационного органа "трудовой договор".

Правоохранители добавляют, что после освобождения города злоумышленник пытался "потеряться" среди жителей района во избежание правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение, задокументировали преступные действия и задержали. Он поставлен в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, накануне в Балаклейской громаде эксгумировали 5 тел погибших в результате российской агрессии, среди них двое детей

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