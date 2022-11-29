Правоохранители задержали коллаборанта, "курировавшего" предпринимателей в Балаклее
СБУ разоблачила жителя Балаклеи в Харьковской области, который добровольно стал "помощником начальника управления" оккупационной администрации россиян и присматривал за работой предпринимателей
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, в начале мая житель Балаклеи добровольно вступил в ряды временной оккупационной администрации этого города, где был назначен "помощником начальника управления временной гражданской администрации г. Балаклея".
"Находясь на "должности", злоумышленник способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу страны-агрессора. Для этого проводил коллективные "собрания" предпринимателей, на котором призвал перестраивать свою хозяйственную деятельность под нужды РФ и перечислять "налоги" в ее бюджет" , – говорится в сообщении.
Среди основных задач, которые он определял перед представителями малого и среднего бизнеса, было наполнение продовольствием оптовых складов. Также предатель давал указания на товары и услуги, которые разрешено реализовывать на территории города. В случае несогласия коллаборант применял ограничения на коммерческую деятельность посредством запрета на реализацию отдельных товаров и услуг.
Чтобы засвидетельствовать оккупантам свою благосклонность, мужчина заключил с руководством оккупационного органа "трудовой договор".
Правоохранители добавляют, что после освобождения города злоумышленник пытался "потеряться" среди жителей района во избежание правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение, задокументировали преступные действия и задержали. Он поставлен в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Напомним, накануне в Балаклейской громаде эксгумировали 5 тел погибших в результате российской агрессии, среди них двое детей
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное