Правоохранители задержали киевлянина, продавшего некачественные бронежилеты
В Киеве разоблачили организатора схемы сбыта некачественных бронежилетов для нужд ВСУ. Подозреваемый задержан, ведется расследование
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"По данным следствия, подозреваемый организовал сбыт некачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, занимающихся помощью ВСУ", - говорится в сообщении.
Прокуратура сообщает, что к преступлению организатор приобщил других граждан Украины. Они рекламировали продажу бронежилетов в социальных сетях и указывали, что они содержат бронепластины из высококачественной заводской стали. За каждый бронежилет получали от 10 до 16 тыс. грн.
"В действительности элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не отвечающих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от осколков", - добавляют в прокуратуре.
Подозреваемый задержан по статье 190 УК Украины, часть 3 (мошенничество, совершенное в больших размерах, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет), ему избрали меру пресечения, ведутся следственные действия.
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