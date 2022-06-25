Правоохранители задержали киевлянина, продавшего некачественные бронежилеты

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый организовал сбыт некачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, занимающихся помощью ВСУ", - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщает, что к преступлению организатор приобщил других граждан Украины. Они рекламировали продажу бронежилетов в социальных сетях и указывали, что они содержат бронепластины из высококачественной заводской стали. За каждый бронежилет получали от 10 до 16 тыс. грн.

"В действительности элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не отвечающих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от осколков", - добавляют в прокуратуре.

Подозреваемый задержан по статье 190 УК Украины, часть 3 (мошенничество, совершенное в больших размерах, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет), ему избрали меру пресечения, ведутся следственные действия.

В Одесской области руководитель Центра гуманитарной помощи настроил бизнес по продаже товаров, предназначенных для военных и переселенцев, которые предоставляли украинцы или партнеры из Европы. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

17 июня жителя Днепра разоблачили в продаже гуманитарки из Польши на 1,3 млн грн.

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