Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленники с сообщниками работали под видом детективов. Фигуранты следили за людьми, сливали их персональные данные и продавали конфиденциальную информацию из государственных баз данных.

Следствие установило, что организатор – бывший сотрудник одного из органов силового блока.

"Под видом легального бизнеса они продавали персональные данные граждан, в том числе информацию из закрытых информационных систем правоохранительных органов. В "полный пакет", кроме паспортных данных граждан Украины, добавляли информацию о номерах телефонов и автомобилей, сведения о пересечении границы, совершении административных, уголовных правонарушений, а также информацию о попадании в поле зрения правоохранительных органов", - пишет пресс-служба.

Правоохранители задержали руководителя "детективного агентства" и его сообщника – действующего полицейского во время получения денег за новый заказ.

В ходе обысков обнаружены телефоны, компьютеры, технические средства негласного получения информации и банковские карты.

Злоумышленникам доложено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Фото: Служба безопасности Украины