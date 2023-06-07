Правоохранители задержали экс-силовика и полицейского, которые незаконно следили за жителями Киевщины и продавали данные с госбаз
В Киевской области задержали экс-сотрудника органа силового блока, продававшего конфиденциальную информацию по госбазам и незаконно следивший за жителями региона
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Злоумышленники с сообщниками работали под видом детективов. Фигуранты следили за людьми, сливали их персональные данные и продавали конфиденциальную информацию из государственных баз данных.
Следствие установило, что организатор – бывший сотрудник одного из органов силового блока.
"Под видом легального бизнеса они продавали персональные данные граждан, в том числе информацию из закрытых информационных систем правоохранительных органов. В "полный пакет", кроме паспортных данных граждан Украины, добавляли информацию о номерах телефонов и автомобилей, сведения о пересечении границы, совершении административных, уголовных правонарушений, а также информацию о попадании в поле зрения правоохранительных органов", - пишет пресс-служба.
Правоохранители задержали руководителя "детективного агентства" и его сообщника – действующего полицейского во время получения денег за новый заказ.
В ходе обысков обнаружены телефоны, компьютеры, технические средства негласного получения информации и банковские карты.
Злоумышленникам доложено о подозрении. Продолжаются следственные действия.
Фото: Служба безопасности Украины
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