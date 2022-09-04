Правоохранители задержали двух человек, причастных к трагедии в Чернигове, - Зеленский
Двух человек, причастных к взрывам на выставке оружия в Чернигове, задержали правоохранители
Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове", - заявил Зеленский.
Президент детализировал, что один из задержанных отдал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, а второй – разрешил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство было открыто в ДБР.
"Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах - следите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных вещей. Жизнь людей - это общая ответственность всех, кто должен обеспечить безопасность", - отметил он.
- В Чернигове 3 сентября возле Художественного музея проходила выставка боеприпасов , один из которых сдетонировал. Прокуратура начала расследование.
- Позже Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на взрыв, произошедший на выставке боеприпасов в Чернигове, и заявил, что все виновные должны быть привлечены к ответственности. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что количество пострадавших , обратившихся за медицинской помощью после взрывов на выставке боеприпасов в Чернигове, возросло до 15 человек, среди них 8 детей и 7 взрослых.
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