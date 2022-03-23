Правоохранители в Славянске задержали поклонницу "русского мира", сдававшую позиции ВСУ в соцсетях

Об этом сообщила Национальная полиция в Telegram.



"Задержали женщину оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно со спецназначениями КОРД", - говорится в сообщении.



В доме женщины полицейские изъяли два мобильных телефона, два ноутбука, фотоаппарат, флешку.



"Жительница Славянская - дворник - открыто поддерживает "русский мир". На своей странице в социальной сети она выкладывала видео об обстановке в городе Славянск, а также призывала силы ВСУ сложить оружие и сдаться врагу", - рассказали в Нацполиции.



В частности, задержанная освещала перемещение военной техники, рассказывала о местах ее расположения и автодорогах, по которым можно проехать в Славянск.



Поклонница "русского мера" доставлена в Славянский отдел полиции.

Напоминаем, НАПК формирует реестр потенциальных коллаборантов.

20 марта 2022 года, возле дома бывшего мэра Херсона, в прошлом члена Партии регионов Владимира Сальдо, публично поддерживающего действия российских оккупантов в городе, неизвестные расстреляли автомобиль "Мерседес". Расстрелянная машина принадлежит соратнику Владимиру Сальду Павлу Слободчикову.