Правоохранители в Славянске задержали поклонницу "русского мира", сдававшую позиции ВСУ в соцсетях
Жительница Славянска работала дворником и постила в соцсетях позиции ВСУ
Об этом сообщила Национальная полиция в Telegram.
"Задержали женщину оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно со спецназначениями КОРД", - говорится в сообщении.
В доме женщины полицейские изъяли два мобильных телефона, два ноутбука, фотоаппарат, флешку.
"Жительница Славянская - дворник - открыто поддерживает "русский мир". На своей странице в социальной сети она выкладывала видео об обстановке в городе Славянск, а также призывала силы ВСУ сложить оружие и сдаться врагу", - рассказали в Нацполиции.
В частности, задержанная освещала перемещение военной техники, рассказывала о местах ее расположения и автодорогах, по которым можно проехать в Славянск.
Поклонница "русского мера" доставлена в Славянский отдел полиции.
- Напоминаем, НАПК формирует реестр потенциальных коллаборантов.
- 20 марта 2022 года, возле дома бывшего мэра Херсона, в прошлом члена Партии регионов Владимира Сальдо, публично поддерживающего действия российских оккупантов в городе, неизвестные расстреляли автомобиль "Мерседес". Расстрелянная машина принадлежит соратнику Владимиру Сальду Павлу Слободчикову.
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