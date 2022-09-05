Правоохранители усиливают меры безопасности в Умани накануне праздника Рош ха-Шана и советуют хасидам воздержаться от паломничества

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Известно, что эти действия направлены на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы.

"Комплексные тренировки прошли на территории недостроя в историко-культурном центре им. Рабби Нахмана для проверки защищенности объекта паломничества", - говорится в сообщении.

Спецназовцы СБУ также смоделировали ситуацию и выполнили штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения, задержали условную "террористическую группу" и освободили заложников.

Несмотря на все меры безопасности, СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана, ведь есть риск того, что Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для устроения провокаций.

7 июля посол в Израиле предупредил, что в этом году паломники не смогут приехать в Умань.

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