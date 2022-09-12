Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины .

Как говорится в сообщении, задержанном бывшему начальнику Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роману Дудину сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения (статья 111, ч. 1 и статья 407, ч. 5 УК Украины). ).

"По данным следствия, 24 февраля 2022 года начальник управления СБУ в Харьковской области по собственной инициативе начал действовать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины. Подозреваемый препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и не осуществлял функций и задач, возложенных на УСБУ в области по защите государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности Украины. Также он совершил многоэтапные действия, направленные на устранение председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей", - пишет Офис ГПУ.

Также отмечается, что Роман Дудин находился в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", однако уклонился от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения и самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковщины.

"Подозреваемый отстранился от выполнения боевых предписаний командующего и выполнения задач, связанных с организацией контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности УСБУ в Харьковской области, а также участия этого подразделения в обороне Харькова в составе сил группировки войск "Харьков", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР. В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что Роман Дудин , до конца мая возглавлявший Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, был задержан и выдвинут подозрение.

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