Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене экс-начальнику управления СБУ Харьковщины Роману Дудину
Бывшему начальнику Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роману Дудину сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном уходе с места службы
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины .
Как говорится в сообщении, задержанном бывшему начальнику Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роману Дудину сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения (статья 111, ч. 1 и статья 407, ч. 5 УК Украины). ).
"По данным следствия, 24 февраля 2022 года начальник управления СБУ в Харьковской области по собственной инициативе начал действовать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины. Подозреваемый препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и не осуществлял функций и задач, возложенных на УСБУ в области по защите государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности Украины. Также он совершил многоэтапные действия, направленные на устранение председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей", - пишет Офис ГПУ.
Также отмечается, что Роман Дудин находился в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", однако уклонился от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения и самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковщины.
"Подозреваемый отстранился от выполнения боевых предписаний командующего и выполнения задач, связанных с организацией контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности УСБУ в Харьковской области, а также участия этого подразделения в обороне Харькова в составе сил группировки войск "Харьков", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР. В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия.
- Ранее сообщалось, что Роман Дудин , до конца мая возглавлявший Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, был задержан и выдвинут подозрение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.72
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное