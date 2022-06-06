Правоохранители сообщили о подозрении шестерым коллаборантам

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачают лиц, активно сотрудничающих с захватчиком на временно оккупированной территории. Среди приспешников врага есть бывшие правоохранители. Сообщено о подозрении шестерым коллаборантам. За работу на оккупанта им грозит уголовная ответственность", — сообщил он.

В частности, в ведомстве отметили, что среди предателей оказался 51-летний эксруководитель милиции Черкасской области, занявший должность начальника "народной милиции" Херсонщины.

В свою очередь, по данным НПУ, в Луганской области 38-летний мужчина – в прошлом майор милиции – получил должность начальника Сватовской "милиции" так называемой "ЛНР" как поощрение за работу на захватчиков. В учреждении отметили, что фигурант оправдывает разрушительные действия "русского мира" и поддерживает военную агрессию против Украины.

"До 15 лет заключения грозит 37-летнему жителю Запорожской области, который поддержал вооруженную агрессию России и совершает действия, которые вредят Украине. На временно оккупированной территории бывший сотрудник государственной исполнительной службы возглавил Михайловский отдел "милиции", — уточняется в сообщении.

Поэтому под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры всем фигурантам инкриминировано ч. 7 ст. 111-1 (Коллаборативная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что форму с изображением "Z" надел бывший патрульный полицейский из Запорожья.

"Он принял предложение военной администрации российской федерации, за что "ушел" на повышение и занял должность так называемого "начальника водной милиции". При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры следователи ТУ ДБР заочно объявили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111-1" УКУ", — проинформировали в НПУ.

В полиции также заявили, что в Николаевской области ряды коллаборантов пополнили двое местных жителей, в прошлом - сотрудники полиции.

"За возможность работать в "народной милиции" они "сливали сведения" о местах проживания своих бывших коллег, оставшихся верными присяге. В результате их деятельности кафиры арестовали четырех работников Нацполиции. Кроме этого, сообщники передали вооруженным формированием государства-агрессора табельное оружие", – уточняется в сообщении.

Следователи ТУ ДБР под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры инкриминируют фигурантам ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса.

Правоохранители продолжают проводить мероприятия по разоблачению и привлечению к ответственности других предателей и коллаборантов.

6 июня Патрульная полиция задержала в Киеве троих человек. Фотографировали разрушения после ракетного удара и отправляли фото на российский номер.

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