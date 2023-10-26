Правоохранители с самого утра проводят обыски у и.о мэра Сум Павлик, - СМИ

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на собственные источники и начальницу прессслужбы СМР Ольгу Семенисту.

Также в Сумах проводятся одновременно 12 обысков у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете.

"Проверяются факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору со должностными лицами Сумского городского совета присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляют следователи Сумского РУП оперативного сопровождения УСС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры.

Позже "Общественное" сообщило , что обыски в городском совете связаны с закупками зимней одежды для добровольческих военных формирований города.

Известно, что обыски проводились в служебных кабинетах управделами исполнительного комитета Юлии Павлик, кабинетах бухгалтерского учета и начальника отдела конкурсных торгов горсовета.

"Мы проводим процессуальные мероприятия в помещении Сумского городского совета, а также других лиц, которые могут быть причастны к уголовному правонарушению. Мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, которое открыто по факту завладения бюджетными средствами во время проведения бюджетных закупок", - сообщила пресс-секретарь Департамента. стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская.

Что известно о деле мэра Сум Лысенко

Александр Лысенко является мэром Сум с 2014 года, он с февраля 2012 возглавляет Сумскую областную партийную организацию ВО "Батькивщина". Директором Департамента инфраструктуры города на сайте горсовета Сум указан Александр Журба.

2 октября НАБУ и СБУ задержали Лысенко и Журбу при получении взятки в 1,4 млн грн. По данным правоохранителей, они требовали у местной компании по вывозу мусора взятку в 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа, чиновники угрожали созданием препятствий для ведения бизнеса в городе.

Позже им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Действия мэра Сум и директора Департамента квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Лысенко. По словам заместителя руководителя САП Андрея Синюка, прокуроры ходатайствовали о его аресте с возможностью внесения 10 млн грн залога, однако его арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн грн.

6 октября Лысенко выпустили под залог.

9 октября суд на 2 месяца отстранил от должности Лысенко.