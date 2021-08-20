Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые предлагали офицеру СБУ "крышевать" контрабанду из ОРДЛО
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, которые занимались контрабандой товаров из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, которые занимались контрабандой товаров из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Злоумышленники предлагали сотруднику СБУ "крышевать" их поставки через акваторию Азовского моря.
Задокументировано, что сотруднику СБУ предлагали неправомерную выгоду за партию табачных изделий. Речь шла о 400 ящиков продукции, которую изготовили на временно оккупированной территории. Стоимость такой партии на черном рынке составляет почти 3 млн грн (около $ 110 тыс. по нынешнему курсу).
Злоумышленники просили содействия офицера СБУ в безопасном перемещении товаров на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. Контрабанду хотели переправить через акваторию Азовского моря. За такое «крышевание» предлагали взятку в $ 5 тыс.
В рамках контроля за совершением преступления задокументировано предоставление неправомерной выгоды сотруднику Главного управления внутренней безопасности СБУ (ГУ ВБ СБУ) в сумме $ 5 тыс. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения.
Сейчас продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства. Кроме того, осуществляются меры для определения других возможных участников противоправной деятельности.
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