Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые предлагали офицеру СБУ "крышевать" контрабанду из ОРДЛО

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, которые занимались контрабандой товаров из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Злоумышленники предлагали сотруднику СБУ "крышевать" их поставки через акваторию Азовского моря.





Задокументировано, что сотруднику СБУ предлагали неправомерную выгоду за партию табачных изделий. Речь шла о 400 ящиков продукции, которую изготовили на временно оккупированной территории. Стоимость такой партии на черном рынке составляет почти 3 млн грн (около $ 110 тыс. по нынешнему курсу).

Злоумышленники просили содействия офицера СБУ в безопасном перемещении товаров на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. Контрабанду хотели переправить через акваторию Азовского моря. За такое «крышевание» предлагали взятку в $ 5 тыс.





В рамках контроля за совершением преступления задокументировано предоставление неправомерной выгоды сотруднику Главного управления внутренней безопасности СБУ (ГУ ВБ СБУ) в сумме $ 5 тыс. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства. Кроме того, осуществляются меры для определения других возможных участников противоправной деятельности.



