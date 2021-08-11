Правоохранители разоблачили воров угля и минудобрений на Укрзализныци

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении 16 лицам по фактам создания преступной организации и участия в ней из-за систематических кражи угля и минудобрений.



По данным следствия, в течение этого года члены преступной организации систематически воровали уголь и минудобрения в районе железнодорожной станции "Таврийск" Запорожской дирекции Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" Укрзализныци. Они похищали каменный уголь и минудобрения из вагонов поездов как во время их отстоя, так и во время движения.



Отмечается, что правоохранители провели 54 обыска на территории Запорожской и Днепропетровской областей по месту жительства членов преступной организации, в ходе которых выявлено и изъято вещи и документы.



По данным правоохранителей, сейчас задержаны 12 человек, семи из которых избрана мера пресечения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb