Правоохранители разоблачили воров угля и минудобрений на Укрзализныци
Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая разворовывала из поездов уголь и минеральные удобрения
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении 16 лицам по фактам создания преступной организации и участия в ней из-за систематических кражи угля и минудобрений.
По данным следствия, в течение этого года члены преступной организации систематически воровали уголь и минудобрения в районе железнодорожной станции "Таврийск" Запорожской дирекции Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" Укрзализныци. Они похищали каменный уголь и минудобрения из вагонов поездов как во время их отстоя, так и во время движения.
Отмечается, что правоохранители провели 54 обыска на территории Запорожской и Днепропетровской областей по месту жительства членов преступной организации, в ходе которых выявлено и изъято вещи и документы.
По данным правоохранителей, сейчас задержаны 12 человек, семи из которых избрана мера пресечения.
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