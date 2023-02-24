Правоохранители разоблачили украинского провайдера, который раздавал интернет террористам в Донецке

Об этом информирует СБУ .

К махинациям причастно предприятие, оказывающее телекоммуникационные услуги. Оно работает во временно оккупированном Донецке и тесно взаимодействует с захватнической администрацией. Компания предоставляет в частности интернет-услуги и разрешает трансляции пророссийских телеканалов на территории Донецкой области. Также она регулярно платит "налоги" в российский бюджет.

Часть доходов компания "выводила" на подконтрольную Украине территорию, чтобы перевести ее в иностранную валюту и нелегально вывезти за границу. Для этого в Киеве зарегистрировали одноименное фиктивное предприятие и открыли более 30 банковских счетов. Именно на них нелегально переводили средства, полученные от бизнеса во временно захваченном Донецке.

Незаконную деятельность организовали три руководителя донецкого интернет-провайдера. В 2014 году, после псевдореферендума в Донецкой области, они "переоформили" предприятие согласно "законодательству" страны-агрессора и помощи установить спецоборудование ФСБ, с помощью которого отслеживали абонентов. Также они начали транслировать антиукраинский контент.

Во время обысков на местах проживания и в офисах злоумышленников в Киеве и Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили около 5 млн гривен наличными. Еще 1,5 млн грн были скрыты на счетах пяти украинских банков.

На все недвижимое имущество руководителей предприятия в разных регионах Украины был наложен арест. Его сумма составляет более 20 млн. грн.

Также сотрудникам СБУ удалось задержать технического директора компании. Он находился на территории Прикарпатья. Ему объявили подозрение по 1. 1 ст. 258-3 УК (содействие деятельности террористической организации) и решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, планируют сообщить о подозрении и объявить в розыск еще двух соучредителей предприятия. Один из них скрывается в Донецке, другой – в одной из стран Евросоюза.

Четверым коллаборантам РФ назначили наказание от 8 до 12 лет тюрьмы: они корректировали обстрелы школ и больниц Украины и передавали захватчикам разведданные об ВСУ.