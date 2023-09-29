Среди причастных – агенты Мышкин и Чепига: диверсии на военных складах в Украине и Чехии устроили российские спецслужбы
ДБР совместно с СБУ разоблачили командование и ключевых диверсантов элитного спецназа России, причастных к взрывам на военных складах в Украине и Чехии
Об этом пишет Государственное бюро расследований.
"Государственное бюро расследований полностью доказало причастность российских спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году", - говорится в сообщении.
ДБР во взаимодействии с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора сообщили о подозрениях:
- бывшему начальнику главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года);
- бывшему охраннику путина Алексею Дюмину, который с 2013 по 2015 годы занимал должность начальника Сил Специальных операций российского ГРУ;
- командующему Сил Специальных операций Вооруженных сил России генерал-майору Валерию Флюстикову;
- командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-майору Андрею Аверьянову.
Отметим, что последний входит в близкий круг Путина и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня.
Кроме этого, подозрения получили еще более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии среди российских спецслужб. Среди них есть и всемирно известные Анатолий Чепига и Александр Мышкин, причастные к попытке отравить Скрипачей в Солбере
"Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, которое сбросило взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "Луганская народная республика", а начал работать на российские спецслужбы", - говорится в сообщении.
Диверсии в ЕС
Сообщается, что по завершении всех экспертиз планируется сообщить о подозрении еще более 50 действующим военнослужащим ГУ ГШ РФ, совершавшим диверсии на территории Украины и ЕС.
В ходе совместного с чешскими коллегами расследования правоохранители установили, что именно российские диверсанты взорвали военные склады в Чехии в 2014 году. Важную роль в этой диверсионной операции сыграли Мышкин и Чепига.
По схожей схеме они совершили диверсию 29 октября 2015 года и на военном составе в Сватово. Сейчас отрабатывается версия о причастности этой группы к взрывам на других военных складах в Украине и за рубежом.
Спецназовцы РФ подозреваются в организации совершения и управлении подготовкой диверсии как в Украине, так и Чехии – совершении с целью ослабления государства взрывов, направленных на массовое уничтожение людей и разрушение и повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 28 и статьи 113 УК Украины", - написали в ДБР.
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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