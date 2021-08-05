Правоохранители разоблачили преступников на систематических кражах нефтепродуктов: они повредили магистральный нефтепродуктопровод
Организованную преступную группу разоблачили на повреждении нефтепродуктопровода и систематических кражах нефтепродуктов
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении 13 участникам преступной организации по фактам повреждения объекта магистрального нефтепродуктопровода и кражи нефтепродуктов.
По данным следствия, преступники систематически воровали нефтепродукты, которые транспортируются через магистральный нефтепродуктопровод "Лисичанск - Кременчуг" в особо крупных размерах.
Отмечается, что преступники в составе трех отдельных преступных групп под общим руководством жителя. Днепр незаконно подключились к магистральным нефтепроводам "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" на Полтавщине и похищали углеводное сырье. Для перевозки и хранения украденного они использовали крупногабаритный транспорт и поддельные товарно-транспортные документы.
В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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