Правоохранители разоблачили преступников на систематических кражах нефтепродуктов: они повредили магистральный нефтепродуктопровод

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении 13 участникам преступной организации по фактам повреждения объекта магистрального нефтепродуктопровода и кражи нефтепродуктов.



По данным следствия, преступники систематически воровали нефтепродукты, которые транспортируются через магистральный нефтепродуктопровод "Лисичанск - Кременчуг" в особо крупных размерах.



Отмечается, что преступники в составе трех отдельных преступных групп под общим руководством жителя. Днепр незаконно подключились к магистральным нефтепроводам "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" на Полтавщине и похищали углеводное сырье. Для перевозки и хранения украденного они использовали крупногабаритный транспорт и поддельные товарно-транспортные документы.



В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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