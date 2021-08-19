Правоохранители разоблачили двух сотрудников ФСБ, которые пытались завербовать офицера СБУ
Служба безопасности Украины установила личности двух сотрудников ФСБ, которые специализируются на подрывной деятельности против Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленники пытались завербовать офицера СБУ.
"Российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, россияне решили завербовать сотрудника СБУ через давление на его отца, который во время посещения РФ по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ.
Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора.
Уточняется, что это уже не первый случай, когда офицеры СБУ давали достойный ответ попыткам склонить их к государственной измене.
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