Правоохранители разоблачили двух сотрудников ФСБ, которые пытались завербовать офицера СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что злоумышленники пытались завербовать офицера СБУ.



"Российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, россияне решили завербовать сотрудника СБУ через давление на его отца, который во время посещения РФ по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ.



Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора.



Уточняется, что это уже не первый случай, когда офицеры СБУ давали достойный ответ попыткам склонить их к государственной измене.

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