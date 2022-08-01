Правоохранители разоблачили добровольца Терробороны, продававшего военную гуманитарку
Правоохранители разоблачили на продаже военной гуманитарной помощи добровольца Терробороны, ранее занимавшего должность заместителя главы Днепропетровской ОГА
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора .
Как говорится в сообщении, доброволец Территориальной обороны продавал военную гуманитарную помощь. Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по факту продажи гуманитарной помощи (статья 201-2, ч. 3 УК Украины).
"По данным следствия, мужчина, ранее занимавший должность заместителя головы Днепропетровской ОГА, находясь вдали от линии столкновения с вооруженными силами РФ, занимался сбытом гуманитарной помощи. Он продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и назначались для нужд Вооруженных сил Украины", - пишет пресс-служба ОГП.
Также отмечается, что правоохранители задержали мужчину во время сбыта гуманитарной помощи.
Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Национальной полиции Украины.
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