Правоохранители расследуют более 180 фактов применения оккупантами кассетных боеприпасов, - ОГП
Со дня начала полномасштабного вторжения РФ правоохранители начали 84 уголовных производства по фактам применения россиянами кассетных боеприпасов
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Управление информационной политики Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что в десяти регионах Украины правоохранители расследуют не менее 183 фактов применения войсками РФ кассетных боеприпасов, запрещенных международным гуманитарным правом.
С 24 февраля правоохранители начали 84 уголовных производства по фактам применения оккупантами кассетных боеприпасов.
В частности 33 уголовных производства – на территории Днепропетровской, 17 – в Николаевской, 11 – в Херсонской, шесть – в Донецкой, пять – в Житомирской, четыре – в Киевской, три – в Харьковской, три – в Запорожской, по одному – в Сумской и Черниговской областях.
По данным правоохранителей от обстрелов кассетными боеприпасами на территории указанных областей погибли 98 человек, из них 7 – дети. Ранения получили 219 мирных жителей, в том числе 25 детей.
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