Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Управление информационной политики Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что в десяти регионах Украины правоохранители расследуют не менее 183 фактов применения войсками РФ кассетных боеприпасов, запрещенных международным гуманитарным правом.

С 24 февраля правоохранители начали 84 уголовных производства по фактам применения оккупантами кассетных боеприпасов.

В частности 33 уголовных производства – на территории Днепропетровской, 17 – в Николаевской, 11 – в Херсонской, шесть – в Донецкой, пять – в Житомирской, четыре – в Киевской, три – в Харьковской, три – в Запорожской, по одному – в Сумской и Черниговской областях.

По данным правоохранителей от обстрелов кассетными боеприпасами на территории указанных областей погибли 98 человек, из них 7 – дети. Ранения получили 219 мирных жителей, в том числе 25 детей.

Amnesty International подтвердила военные преступления россиян в Украине: оккупанты били кассетными бомбами по Харькову

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb