Правоохранители расследуют 16 тыс. случаев незаконного вывоза детей, - глава СБУ
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что депортация украинских детей - одно из многочисленных преступлений РФ в войне, сейчас расследуются 16 тыс. таких случаев
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично", – подчеркнул глава СБУ.
Василий Малюк утвердил, что Служба работает над более чем 31 тыс. производств по военным и другим российским преступлениям, совершенным в Украине против международного гуманитарного права. В том числе среди них – более 16 тыс. фактов незаконного вывоза детей.
"Мы делаем все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном итоге приведет Путина в заслуженный финал на скамье подсудимых", – заявил он.
- Напомним, в пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Позже президент США Джо Байден заявил журналистам, что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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