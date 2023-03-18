Правоохранители расследуют 16 тыс. случаев незаконного вывоза детей, - глава СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично", – подчеркнул глава СБУ.

Василий Малюк утвердил, что Служба работает над более чем 31 тыс. производств по военным и другим российским преступлениям, совершенным в Украине против международного гуманитарного права. В том числе среди них – более 16 тыс. фактов незаконного вывоза детей.

"Мы делаем все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном итоге приведет Путина в заслуженный финал на скамье подсудимых", – заявил он.