Правоохранители проводят следственные действия на объектах, связанных с Киевгорстроем

Об этом сообщил отстраненный от обязанностей директор компании Игорь Кушнир .

Он заявляет, что менеджмент компании "во всем содействует стражам порядка, предоставляются все необходимые документы и т.п.".

Кушнир утверждает, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому выражает уверенность в положительных результатах аудита.

"Отмечу, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому мы убеждены, что результаты как аудита, так и соответствующих расследований и проверок будут положительными. "Киевгорстрой" продолжает работу в штатном режиме, строительство продолжается. Уверен, что все будет хорошо!" – пишет он.

Справка: Игорь Кушнир более 10 лет занимает пост президента "Киевгорстроя" - компании, которая на 80% принадлежит городу Киеву. В начале 2023 года она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.

Также ранее журналисты обнаружили построенный закрытый коттеджный городок. Он появился на земле в Козине, которую вывели из "Киевгорстроя". Интересно, что построили его бизнес-окружение и родственники Игоря Кушнира. Стоимость возведенных там домов можно оценить более чем в 3 миллиона долларов. Тогда НАБУ заинтересовались деятельностью Киевгорстроя. Кроме того, специальную комиссию, которая должна проверить опубликованные в СМИ факты, создал Киевсовет.

6 июля наблюдательный совет и правление ЧАО "Киевгорстрой" приняли решение о начале проведения аудита деятельности компании "Киевгорстрой". В настоящее время руководителя Игоря Кушнира отстранили от исполнения обязанностей.