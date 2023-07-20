Правоохранители проводят следственные действия на объектах, связанных с Киевгорстроем
В четверг, 20 июля, правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с холдингом "Киевгорстрой"
Об этом сообщил отстраненный от обязанностей директор компании Игорь Кушнир .
Он заявляет, что менеджмент компании "во всем содействует стражам порядка, предоставляются все необходимые документы и т.п.".
Кушнир утверждает, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому выражает уверенность в положительных результатах аудита.
"Отмечу, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому мы убеждены, что результаты как аудита, так и соответствующих расследований и проверок будут положительными. "Киевгорстрой" продолжает работу в штатном режиме, строительство продолжается. Уверен, что все будет хорошо!" – пишет он.
Справка: Игорь Кушнир более 10 лет занимает пост президента "Киевгорстроя" - компании, которая на 80% принадлежит городу Киеву. В начале 2023 года она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.
Также ранее журналисты обнаружили построенный закрытый коттеджный городок. Он появился на земле в Козине, которую вывели из "Киевгорстроя". Интересно, что построили его бизнес-окружение и родственники Игоря Кушнира. Стоимость возведенных там домов можно оценить более чем в 3 миллиона долларов. Тогда НАБУ заинтересовались деятельностью Киевгорстроя. Кроме того, специальную комиссию, которая должна проверить опубликованные в СМИ факты, создал Киевсовет.
6 июля наблюдательный совет и правление ЧАО "Киевгорстрой" приняли решение о начале проведения аудита деятельности компании "Киевгорстрой". В настоящее время руководителя Игоря Кушнира отстранили от исполнения обязанностей.
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