Правоохранители проводят обыски в Киевзеленстрое
Правоохранители проводят обыски в Киевзеленстрое по факту хищения около 800 тыс. грн из средств территориальной громады Киева
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.
Согласно сообщениям, правоохранители проводят обыски в помещениях Киевзеленстроя по делу о хищении средств территориальной громады Киева.
По информации следствия, между Киевзеленстроем и частным обществом был заключен договор подряда о выполнении работ по благоустройству Куреневского парка в Подольском районе. По завершении стороны подписали акты приемки выполненных работ с завышенными объемами и стоимостью.
Согласно заключению комплексной комиссионной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы столичному бюджету нанесен ущерб на сумму около 800 тыс. грн.
В пресс-службе напомнили, что 5 октября по данному факту было сообщено о подозрении заместителю генерального директора Киевзеленстроя и подрядчику.
- Напомним, в конце августа Государственная фискальная служба проводила обыски в Киевзеленстрое по факту уклонения от налогов на 30 млн грн.
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