Правоохранители проводят обыски в Киевзеленстрое

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.



Согласно сообщениям, правоохранители проводят обыски в помещениях Киевзеленстроя по делу о хищении средств территориальной громады Киева.



По информации следствия, между Киевзеленстроем и частным обществом был заключен договор подряда о выполнении работ по благоустройству Куреневского парка в Подольском районе. По завершении стороны подписали акты приемки выполненных работ с завышенными объемами и стоимостью.



Согласно заключению комплексной комиссионной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы столичному бюджету нанесен ущерб на сумму около 800 тыс. грн.



В пресс-службе напомнили, что 5 октября по данному факту было сообщено о подозрении заместителю генерального директора Киевзеленстроя и подрядчику.

Напомним, в конце августа Государственная фискальная служба проводила обыски в Киевзеленстрое по факту уклонения от налогов на 30 млн грн.