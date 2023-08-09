Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности совместно с ДБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов", - говорится в заявлении.

Правоохранители проверяют причастность бывшего народного депутата к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен. Также информацию об уклонении от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов на сумму более 63 млн грн. В этой связи следователи проводят обыски в помещениях руководителей компаний, контролируемых нардепом, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.

Фото: Служба безопасности Украины

По данным правоохранителей, именно через эти структуры экс-нардеп мог проводить сделки по легализации неофициальных доходов.

Уголовное производство начато за легализацию имущества, полученного преступным путем, и уклонение от уплаты налогов.

Злоумышленнику может грозить до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет и с конфискацией имущества.

Правоохранители не называют фамилии депутата, однако Общественное уточняет, что речь идет о Владимире Макеенко.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о Макеенко

Владимир Макеенко - бывший народный депутат Украины, до 2014 года занимал должность заместителя председателя фракции Партии регионов, а также был членом политсовета Партии регионов. Макеенко был главой Киевской городской государственной администрации времен Революции Достоинства, с 25 января по 7 марта 2014 года.

7 ноября 2019 года ДБР провело обыск в доме Макеенко в связи с обвинениями в неуплате налогов.

В феврале 2021 года пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у Владимира Макеенко.