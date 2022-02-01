Правоохранители проводят обыски на горных предприятиях Метинвеста Ахметова, компания заявила о "необоснованном давлении на бизнес"

Об этом сообщает Метинвест в Facebook.



"Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур - действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на работников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность", - говорится в сообщении.



Компания заявила, что правоохранители "фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса".



Как отметили в Метинвесте, в 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 53 млрд грн налогов и сборов - в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.



"Группа "Метинвест" оперативно и в полной мере отвечает на все запросы, предоставляет документы и информацию, являющуюся прямым свидетельством прозрачного ведения бизнеса. Метинвест поддерживает публичную позицию и призывает правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы неправильно рассчитанных налоговых отчислений, что вредит бизнес-партнерству компании и Украины в целом", - сообщили в компании.

В БЭБ отметили, что проводят следственные действия на предприятиях, которые в ходе хозяйственной деятельности по добыче и переработке полезных ископаемых занижали рентную плату за пользование недрами.



"Такими действиями должностные лица компаний, в период 2018-2020 гг., осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн, чем нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.



Уголовное производство начато по ч.3 ст. 212 УКУ по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами четырех предприятий, что подтверждается соответствующими выводами аналитических исследований, проведенных ГНС Украины.



В настоящее время детективы БЭБ проводят обыски в административных зданиях компаний. Проходит осмотр месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых. Проводятся экспертизы.



Следственные действия проводят детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора во взаимодействии со Службой безопасности Украины. К проведению следственных действий также привлечены специалисты НАН Украины, КНИИСЭ и геодезисты.



Справка: Метинвест - вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний. Ее основные акционеры - группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие группой. Однако группа предприятий Метинвеста официально принадлежат Северному, Центральному и Ингулецкому ГОКам. Все они зарегистрированы в Кривом Роге.