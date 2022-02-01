Правоохранители проводят обыски на горных предприятиях Метинвеста Ахметова, компания заявила о "необоснованном давлении на бизнес"
Представители правоохранительных органов проводят следственные действия по вероятным налоговым нарушениям на горно-обогатительных предприятиях металлургической группы "Метинвест" Рината Ахмеотова в Кривом Роге
Об этом сообщает Метинвест в Facebook.
"Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур - действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на работников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность", - говорится в сообщении.
Компания заявила, что правоохранители "фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса".
Как отметили в Метинвесте, в 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 53 млрд грн налогов и сборов - в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.
"Группа "Метинвест" оперативно и в полной мере отвечает на все запросы, предоставляет документы и информацию, являющуюся прямым свидетельством прозрачного ведения бизнеса. Метинвест поддерживает публичную позицию и призывает правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы неправильно рассчитанных налоговых отчислений, что вредит бизнес-партнерству компании и Украины в целом", - сообщили в компании.
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