Правоохранители проверят фото Reuters, на которых есть работа ПВО во время ночной атаки дронов на Киев, - Игнат
Информационное агентство Reuters будут проверять соответствующие службы из-за публикации фотографий, на которых видна работа украинской ПВО
Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
10 сентября на сайте агентства были опубликованы фотографии, на которых видна работа противовоздушной обороны Украины во время ночной атаки дронов на Киев. Спикер Воздушных сил заявил, что правоохранительные органы проверят фотографии на чувствительность информации.
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"Воздушные силы не могут запретить такое явление, но если там имеются нарушения, есть соответствующие службы, которые определят, есть ли там чувствительная информация, насколько она чувствительна и вообще для чего это нужно делать", - сказал Юрий Игнат.
Он добавил, что вся информация, даже в комментариях к чему-либо, поступает в российские спецслужбы, которые делают выводы о расположении, пребывании, силах и средствах украинской противовоздушной обороны.
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