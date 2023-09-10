Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Правоохранители проверят фото Reuters, на которых есть работа ПВО во время ночной атаки дронов на Киев, - Игнат

Правоохранители проверят фото Reuters, на которых есть работа ПВО во время ночной атаки дронов на Киев, - Игнат

10 сентября, 2023 воскресенье
14:59
Война с Россией

Информационное агентство Reuters будут проверять соответствующие службы из-за публикации фотографий, на которых видна работа украинской ПВО

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

10 сентября на сайте агентства были опубликованы фотографии, на которых видна работа противовоздушной обороны Украины во время ночной атаки дронов на Киев. Спикер Воздушных сил заявил, что правоохранительные органы проверят фотографии на чувствительность информации.

Читайте также: В ГУР рассказали, сколько пусковых установок "Искандер" держит РФ у украинской границы

"Воздушные силы не могут запретить такое явление, но если там имеются нарушения, есть соответствующие службы, которые определят, есть ли там чувствительная информация, насколько она чувствительна и вообще для чего это нужно делать", - сказал Юрий Игнат.

Он добавил, что вся информация, даже в комментариях к чему-либо, поступает в российские спецслужбы, которые делают выводы о расположении, пребывании, силах и средствах украинской противовоздушной обороны.

  • Поздним вечером субботы, 9 сентября, российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины. В Киеве обломки "шахеда" попали в квартиру многоэтажки.
  • Силы ПВО сбили более 20 вражеских беспилотников.
Общество
Читайте также:
бавовна у Сімферополі
9 сентября, 2023 суббота
В оккупированном Симферополе горела военная часть, в Феодосии заметили густой дым.
Удар російського безпілотника по Києву
10 сентября, 2023 воскресенье
Россияне ночью запустили шахеды на Киев и Киевщину: пострадали 5 человек. Хронология событий
Володимир Зеленський
9 сентября, 2023 суббота
Зеленский хочет открыть е-декларации чиновников быстро и сразу, - нардеп
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
10 сентября
16:08
OPINION
Павел Климкин
Эрдоган руками Путина разрушает систему санкций
16:00
Эксклюзив
Мы уже никогда не будем в зоне влияния России, - Климкин
15:54
Обновлено
Россияне ночью запустили шахеды на Киев и Киевщину: пострадали 5 человек. Хронология событий
15:41
Американский психиатр объяснил, как страх влияет на наше тело
15:22
ВСУ зашли в Опытное на окраине Донецка, - глава Авдеевки Барабаш
15:18
Инфографика
Курс валют на 9 сентября: сколько стоит евро и доллар
14:53
Обновлено
В ГУР рассказали, сколько пусковых установок "Искандер" держит РФ возле украинской границы
14:52
Британия траур
В Британии арестовали двух мужчин, шпионивших за парламентом в интересах Китая, - The Guardian
14:48
Эксклюзив
КНДР не будет поставлять оружие России, не согласовав это с Китаем, - военно-политический обозреватель Коваленко
14:46
В Донецкой области россияне обстреляли авто с волонтерами: погибли граждане Испании и Канады
14:22
Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в ЕС на собственных автомобилях с личными смартфонами и ноутбуками, - росСМИ
14:19
В Нидерландах полиция с водометами разогнала климатических активистов: 2400 человек были задержаны
14:03
Обновлено
На территории Румынии обнаружили обломки еще одного российского беспилотника
14:01
Из-за полномасштабного вторжения более 150 тысяч харьковчан лишились крыши над головой
14:01
OPINION
ООН и геноцид
13:48
Південна Корея
Восстановление Украины: помощь от Южной Кореи увеличится до $2,3 млрд
13:29
Хакеры разместили на российских сайтах информацию о реальном количестве уничтоженных танков
13:26
Оккупанты в Мелитополе установили вышки для прослушивания жителей
13:16
Армия России ночью сбросила авиабомбы в направлении острова Змеиный
12:55
В Минздраве объяснили, как распознать суицидальное поведение и помочь человеку
12:53
"Путин говорил откровенно нацистские вещи": американский историк Тимоти Снайдер об идеологии РФ
12:21
Эксклюзив
Николай Маломуж
"Мы должны формировать мощную систему ПВО": генерал Маломуж о развертывании Россией нового этапа войны
12:02
OPINION
Путин выдает себя за жертву и в "зерновом соглашении"
11:57
Ученые пытаются исследовать, осознает ли себя ChatGPT
11:48
Обзор
В США усиливается критика помощи Украине, двузначные итоги G20. Акценты мировых СМИ 10 сентября
11:45
План разминирования сельхозземель: 470 тыс. га плодородных почв подлежат обследованию
11:31
Контрнаступление ВСУ продлится еще 30-45 дней до наступления плохой погоды, - генерал армии США
11:22
В Италии завершился 80-й Венецианский кинофестиваль: жюри определило победителей
11:09
Силы обороны продвинулись еще на 1,5 км вблизи Работино Запорожской области
10:38
Косовщинское водохранилище в Сумской области может исчезнуть из-за загрязнения и сброса неочищенных сточных вод
10:35
Лула да Силва предложил Зеленскому и Путину сесть за стол переговоров на Генассамблее ООН
10:19
РФ формирует подразделения волонтеров на границе с Эстонией за неимением профессиональных военных, - британская разведка
10:14
Эксклюзив
"Это тотальный абсурд, который делается для внутренней российской картинки": депутат Запорожского областного совета о псевдовыборах на ТОТ
10:01
OPINION
Игорь Попов
Для проведения послевоенных выборов нам нужны инновационные решения
09:51
Обновлено
Россияне заявили об атаке дронов на Крым и Брянскую область РФ
09:38
Джастин Трюдо
"Путин не перерисует карту, как ему захочется": премьер Канады осудил псевдовыборы на ТОТ
09:16
Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют во время встречи G20 в 2024 году
09:09
Интервью
Пока Путин в Кремле – война будет продолжаться, он не может ее остановить, - преподаватель Карлового университета Морозов
08:57
Ночная атака РФ на Киевщину: силы ПВО уничтожили 26 беспилотников
08:46
Россияне атаковали Херсон: есть пострадавшие и разрушения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV