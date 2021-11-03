Правоохранители пришли с обысками в Налоговую службу
Правоохранители пришли с обысками в Государственную налоговую службу (ГНС) по делу о вероятном злоупотреблении сотрудниками налоговой в Полтавской области
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Согласно сообщению, в ГНС проводятся следственные процессуальные действия. По информации правоохранителей, основанием для них стало уголовное дело о нарушении требований налогового законодательства рядом предприятий в Полтавской области.
"Важно, что Государственной налоговой службой Украины еще в декабре 2020 года и в январе 2021 года проводилась собственная проверка ГУ ГНС в Полтавской области по отработке рисковых субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и по предприятиям, которые являются фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела", - отметили в пресс-службе.
В ГНС напомнили, что по результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями налоговой в Полтавской области, из-за чего к ним были применены меры дисциплинарного воздействия.
В пресс-службе также отметили, что обстоятельства, выявленные в ходе этой проверки, вероятно, содержали признаки уголовных правонарушений. Информация об этом была передана ГНС в Государственное бюро расследований.
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