Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Отмечается, что правоохранители провели обыски у организаторов пьяных вечеринок в Киеве после публикаций в сети фото- и видеоматериалов. Да, молодые люди употребляли алкоголь, а потом ребята обижали и унижали девушек.

"В настоящее время полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и еще одном регионе государства", - говорится в тексте пресс-службы.

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