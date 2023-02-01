Правоохранители пришли с обысками к организаторам пьяных вечеринок в Киеве, где обижали и унижали девушек
Нацполиция провела обыски у организаторов пьяных вечеринок в Киеве: молодые люди обижали и унижали девушек
Об этом сообщила Нацполиция Украины.
Отмечается, что правоохранители провели обыски у организаторов пьяных вечеринок в Киеве после публикаций в сети фото- и видеоматериалов. Да, молодые люди употребляли алкоголь, а потом ребята обижали и унижали девушек.
"В настоящее время полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и еще одном регионе государства", - говорится в тексте пресс-службы.
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