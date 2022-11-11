Правоохранители пришли с обысками к нардепу Аристову, - СМИ
Государственное бюро расследований проводит обыски у главы бюджетного комитета Рады, "слуги" Юрия Аристова
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"Государственное бюро расследований с 7 утра пятницы, 11 ноября, проводит обыски у главы бюджетного комитета Рады Юрия Аристова", - цитирует источник РБК.
- Напомним, Юрий Аристов в 2019 году был избран народным депутатом в парламент от партии "Слуга народа". С 29 августа 2019 года Аристов возглавляет комитет по бюджету в ВР IX созыва. В настоящее время также находится в группе межпарламентских связей с Францией, Японией, Норвегией, Канадой и США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 39.58Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное