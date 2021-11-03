Правоохранители пришли с обысками к главе Налоговой Олейникову, - Бутусов

Об этом журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook.



"Служба безопасности Украины совместно с НАБУ проводят обыски в кабинете главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова. Также проведен обыск в давно пустом кабинете главы налоговой службы, который не был занят после ухода Алексея Любченко на должность вице-премьера. На этом пустом кабинете осталась висеть табличка с именем Любченко", - написал Бутусов.



Журналист отметил, что в нынешней должности вице-премьера-министра экономики Любченко в Кабинете министров следственные действия не проводились.



Кроме того, по его словам, обыски также проводятся в офисе бывшего высокопоставленного чиновника ДПС Александра Крамаренко, который является частным лицом.



"По предположению следствия он был якобы связан с действующим руководством налоговой в одной схеме. Но подозрение ему не предъявлено, обыск связан с желанием собрать доказательную базу", - пояснил Бутусов.



Он отметил, что операция правоохранителей "очевидно, не случайно связана с заявлением об отставке, поданным Любченко".



"Олейников - это его человек, и Кабмин отказался заключать с ним контракт на должность главы налоговой. Офис президента, а именно Андрей Ермак и Олег Татаров, контролирующие Государственную фискальную службу, были главными оппонентами Любченко, и теперь им важно выбить Любченко из лиц, которые имеют прямой доступ к президенту Зеленскому, таким образом, после дискредитации Любченко и его команды, Ермак и Татаров получат полный контроль над фискальным блоком. Вероятно, эти интригу поддержали также Сергей Шефир и Иван Баканов, которые также имеют свои интересы в ГФС. Изменения на таможни и в налоговой, очевидно, связаны с очередным переделом властей в ближайшем окружении Зеленского, из которого Любченко, судя по этой операции, будет теперь выбит", - отметил Бутусов.



Он также отметил, что пока правоохранители не собираются предъявлять подозрения, а следователи разбираются с изъятыми бумагами и телефонами.

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