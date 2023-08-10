Об этом информируют Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

"Отец задержанного является бывшим народным депутатом VII созыва от запрещенной Партии регионов и действующим депутатом Жмеринского горсовета от запрещенного ОПЗЖ. Однако мужчина еще в начале полномасштабного вторжения России уехал из Украины и фактически не выполняет депутатские обязанности", - объясняют правоохранители.

Сообщается, что бизнес и политические интересы экс-регионала в городе и регионе представляет его сын, недавно добровольно сложивший полномочия депутата городского совета.

Несколько месяцев назад отец попал в конфликт с другим депутатом из-за блокирования рассмотрения радой его личных и бизнес-вопросов, связанных с отводом земельных участков под строительство. Его сын решил помочь, пытаясь организовать заказное убийство депутата, который являлся членом земельной комиссии Жмеринского горсовета.

Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о жертве. За заказное убийство он обещал заплатить 8,5 тысячи долларов.

Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой имитировали убийство местного депутата, совершили постановочные фото и после передачи оплаты за преступление задержали организатора.

Фото: Офис генерального прокурора

У сына экс-регионала изъято оружие, деньги и другие вещественные доказательства.

Задержанному доложено о подозрении в организации покушения на убийство, совершенное по корыстным мотивам. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о нарушении закона нардепами в Украине

1 августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в уклонении от военной службы четырем военнослужащим одной из частей ТрО.

2 августа суд назначил бывшему народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до завершения дела.

3 августа было известно, что сотрудники СБУ и ГБР проводили обыски у народного депутата, уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение.

8 августа правоохранители задержали "на горячем" народного депутата Анатолия Гунько и двух его помощников, получавших аванс в 85 тыс. долларов. В тот же день нардепу сообщили о подозрении.