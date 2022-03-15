Правоохранители помешали выезду за границу почти 700 мужчин призывного возраста, - ГБР

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в Telegram.

"Фактически с первого дня необъявленной РФ войны во всех пунктах пропуска через государственную границу работники ГБР несут круглосуточное дежурство с целью снизить коррупционные риски при оформлении мужчин категории 18-60 лет", – говорится в сообщении.



За это время сотрудники Бюро совместно с пограничниками помешали пересечь государственную границу 691 гражданину Украины.



В ГБР также сообщили, что начали досудебное расследование по шести уголовным производствам, в частности относительно незаконного пересечения государственной границы и принятия предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом.



"Кроме того, работники ГБР проводят фильтрационные мероприятия граждан Российской Федерации, пытающихся уехать или въехать на территорию Украины, в том числе с применением полиграфа", – указало Бюро.





Напомним, 3 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О всеобщей мобилизации".