Правоохранители помешали выезду за границу почти 700 мужчин призывного возраста, - ГБР
За время войны правоохранители развернули на границе 691 мужчину призывного возраста, желавшего покинуть страну, несмотря на ограничения
Об этом сообщило Государственное бюро расследований в Telegram.
"Фактически с первого дня необъявленной РФ войны во всех пунктах пропуска через государственную границу работники ГБР несут круглосуточное дежурство с целью снизить коррупционные риски при оформлении мужчин категории 18-60 лет", – говорится в сообщении.
За это время сотрудники Бюро совместно с пограничниками помешали пересечь государственную границу 691 гражданину Украины.
В ГБР также сообщили, что начали досудебное расследование по шести уголовным производствам, в частности относительно незаконного пересечения государственной границы и принятия предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
"Кроме того, работники ГБР проводят фильтрационные мероприятия граждан Российской Федерации, пытающихся уехать или въехать на территорию Украины, в том числе с применением полиграфа", – указало Бюро.
Напомним, 3 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О всеобщей мобилизации".
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