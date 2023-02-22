Об этом сообщает в телемарафоне глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский.

"Сейчас правоохранители будут иметь собственный кабинет в системе "Шлях" и смогут в несколько кликов проверить ту или иную информацию о злоупотреблениях", - сказал Зборовский.

Ранее правоохранительные органы посылали запросы в службу, чтобы узнать данные об украинцах, пересекающих границу. Этот процесс мог занимать несколько дней, сейчас эту информацию можно получить онлайн за считанные минуты.

"Мы даем четкий и понятный месседж, что любая информация, которая поступает в систему "Шлях" так же быстро поступает и в милицию, поэтому не стоит заниматься никакими манипуляциями. Поскольку правоохранители рассмотрят это в ближайшее время", - добавил Зборовский.

В систему "Шлях" вносят данные о водителях-волонтёрах, которым предоставлено разрешение на выезд за границу в условиях военного положения. Это цифровизированная система, где каждый шаг пользователя фиксируется, что делает невозможным коррупцию.