Правоохранители получат удаленный доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях"
Укртрансбезопасность откроет правоохранителям доступ к заявкам мужчин от 18 до 60 лет, которые хотят пересечь границу с помощью системы "Шлях"
Об этом сообщает в телемарафоне глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский.
"Сейчас правоохранители будут иметь собственный кабинет в системе "Шлях" и смогут в несколько кликов проверить ту или иную информацию о злоупотреблениях", - сказал Зборовский.
Ранее правоохранительные органы посылали запросы в службу, чтобы узнать данные об украинцах, пересекающих границу. Этот процесс мог занимать несколько дней, сейчас эту информацию можно получить онлайн за считанные минуты.
"Мы даем четкий и понятный месседж, что любая информация, которая поступает в систему "Шлях" так же быстро поступает и в милицию, поэтому не стоит заниматься никакими манипуляциями. Поскольку правоохранители рассмотрят это в ближайшее время", - добавил Зборовский.
В систему "Шлях" вносят данные о водителях-волонтёрах, которым предоставлено разрешение на выезд за границу в условиях военного положения. Это цифровизированная система, где каждый шаг пользователя фиксируется, что делает невозможным коррупцию.
- 3 января незаконно пересечь украинско-румынскую границу пытались 14 мужчин.
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