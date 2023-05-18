Об этом сообщил в комментарии журналистам прокурор САП Александр Омельченко в Высшем совете правосудия, передает Укринформ.

Отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, Омельченко сказал: "Около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды". Хотя, согласно подсчетам, не хватает около $750 тыс.

По словам прокурора, деньги передавались Князеву в два этапа: 3 мая передан $1 млн 350 тыс. и 15 мая – $450 тыс.

Правоохранители изъяли $450 тыс. у Князева дома, еще $597 тыс. нашли в его рабочем кабинете. Остальные деньги пока обнаружить не удалось, сказал Омельченко.