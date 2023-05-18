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Правоохранители пока не нашли около $750 тыс. из взятки Князеву, - прокурор

18 мая, 2023 четверг
17:46
Криминал

Правоохранители не нашли около $750 тыс. взятки, переданной экс-председателю Верховного Суда как неправомерная выгода для принятия нужного решения

Об этом сообщил в комментарии журналистам прокурор САП Александр Омельченко в Высшем совете правосудия, передает Укринформ.

Отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, Омельченко сказал: "Около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды". Хотя, согласно подсчетам, не хватает около $750 тыс.

По словам прокурора, деньги передавались Князеву в два этапа: 3 мая передан $1 млн 350 тыс. и 15 мая – $450 тыс.

Правоохранители изъяли $450 тыс. у Князева дома, еще $597 тыс. нашли в его рабочем кабинете. Остальные деньги пока обнаружить не удалось, сказал Омельченко.

  • Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. По делу о коррупции в Верховном Суде Украины задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек.
  • 16 мая Верховный Суд Украины выразил недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.
  • Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.
  • 18 мая Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-председателя Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом.

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