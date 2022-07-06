Об этом сообщил Офис генерального прокурора в телеграмме.

"По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене", - написал Офис.

В Офисе не называют имя обвиняемого в госизмене экс-парламентария, но указывается, что ранее суд наложил арест на комплекс "Медвежья дубрава", которым владела супруга народного депутата, обвиняемого в госизмене. При этом конечной бенефициаркой комплекса выступает супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Что касается вертолета и самолета, которыми пользовалась семья Медведчука, правоохранители их изъяли и передали в пользование Вооруженным Силам Украины.

Продолжается досудебное расследование по фактам злоупотребления властью или служебным положением и завладения имуществом, добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в июне суд продлил арест Медведчука и арестовал его вагон-ресторан с мебелью, 279 картин, часы и посуду.

Лычаковский суд 18 марта суд разрешил арестовать кума Путина Виктора Медведчука. А 12 апреля Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука.

21 мая Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Виктору Медведчуку, подозреваемого в государственной измене.

2 июня ДБР завершило расследование в отношении госизмены Медведчука, а дело передали в суд.

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