Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука
Суд арестовал вертолет и самолет обвиваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в телеграмме.
"По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене", - написал Офис.
В Офисе не называют имя обвиняемого в госизмене экс-парламентария, но указывается, что ранее суд наложил арест на комплекс "Медвежья дубрава", которым владела супруга народного депутата, обвиняемого в госизмене. При этом конечной бенефициаркой комплекса выступает супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.
Что касается вертолета и самолета, которыми пользовалась семья Медведчука, правоохранители их изъяли и передали в пользование Вооруженным Силам Украины.
Продолжается досудебное расследование по фактам злоупотребления властью или служебным положением и завладения имуществом, добавили в Офисе генпрокурора.
- Напомним, в июне суд продлил арест Медведчука и арестовал его вагон-ресторан с мебелью, 279 картин, часы и посуду.
- Лычаковский суд 18 марта суд разрешил арестовать кума Путина Виктора Медведчука. А 12 апреля Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука.
- 21 мая Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Виктору Медведчуку, подозреваемого в государственной измене.
- 2 июня ДБР завершило расследование в отношении госизмены Медведчука, а дело передали в суд.
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