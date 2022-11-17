Против депутата начали досудебное расследование, сообщает информационный портал "Моя Киевщина". При этом издание ссылается на Выписку из Единого реестра досудебных расследований.

В документе в частности отмечено, что в Следственное Управление ГУНП в Киевской области поступило заявление о том, что соакционеры предприятия "Росава" и председатель Наблюдательного совета Белоцерковской ТЭЦ Глиняный Леонид Петрович, являясь председателем Наблюдательного совета, действовал в интересах ООО "Финансовая компания "Инвестохилс Веста" , способствуя чтобы ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" завладела ЧАО "Росава" и Белоцерковской ТЭЦ.

По данным украинских СМИ, "Инвестохиллс Веста" – известная рейдерская компания, занимающаяся мошенническим завладением активов: в 2019-2020 годах она приобрела более 50% проблемной задолженности, которую выставил на аукционы Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФ). Таким образом финансовая компания через "Росаву" владеет частью акций ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ".

В свое время в журналистских расследованиях фигурировала информация, что Леонид Глиняный втерся в доверие к главному акционеру "Росавы" бизнесмену Константину Жеваго, а затем на самом деле оказался аферистом и мошенником.

Источники издания "Моя Киевщина" в Киевской ОГА свидетельствуют, что депутата Киевского областного совета Леонида Глиняного поместили под ночной домашний арест под залог 286 млн гривен и забрали загранпаспорт, чтобы он не сбежал за границу.

Также СМИ писали, что в 2021 году огромное охотничье хозяйство в Белоцерковском лесхозе оказалось в аренде у известного на Киевщине депутата Леонида Глиняного. В аренду Глиняному угодье передали за "безумные" деньги – 1 грн за гектар. Из-за таких махинаций государственный бюджет Украины недополучает колоссальные средства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb