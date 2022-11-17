Правоохранители обратились в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей депутата Леонида Глиняного
Правоохранители обратились в суд относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей депутата Киевского областного совета Леонида Глиняного, который фигурирует в сделках вокруг незаконного завладения активами ЧАО "Росава" и Белоцерковской ТЭЦ
Против депутата начали досудебное расследование, сообщает информационный портал "Моя Киевщина". При этом издание ссылается на Выписку из Единого реестра досудебных расследований.
В документе в частности отмечено, что в Следственное Управление ГУНП в Киевской области поступило заявление о том, что соакционеры предприятия "Росава" и председатель Наблюдательного совета Белоцерковской ТЭЦ Глиняный Леонид Петрович, являясь председателем Наблюдательного совета, действовал в интересах ООО "Финансовая компания "Инвестохилс Веста" , способствуя чтобы ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" завладела ЧАО "Росава" и Белоцерковской ТЭЦ.
По данным украинских СМИ, "Инвестохиллс Веста" – известная рейдерская компания, занимающаяся мошенническим завладением активов: в 2019-2020 годах она приобрела более 50% проблемной задолженности, которую выставил на аукционы Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФ). Таким образом финансовая компания через "Росаву" владеет частью акций ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ".
В свое время в журналистских расследованиях фигурировала информация, что Леонид Глиняный втерся в доверие к главному акционеру "Росавы" бизнесмену Константину Жеваго, а затем на самом деле оказался аферистом и мошенником.
Источники издания "Моя Киевщина" в Киевской ОГА свидетельствуют, что депутата Киевского областного совета Леонида Глиняного поместили под ночной домашний арест под залог 286 млн гривен и забрали загранпаспорт, чтобы он не сбежал за границу.
Также СМИ писали, что в 2021 году огромное охотничье хозяйство в Белоцерковском лесхозе оказалось в аренде у известного на Киевщине депутата Леонида Глиняного. В аренду Глиняному угодье передали за "безумные" деньги – 1 грн за гектар. Из-за таких махинаций государственный бюджет Украины недополучает колоссальные средства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное