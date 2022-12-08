Правоохранители обнаружили тела трех гражданских из Николаева, погибшие подвергались пыткам
На деоккупированных территориях Николаевщины прокуроры зафиксировали военные преступления: обнаружены тела трех местных жителей со следами пыток
Об этом в телеграмме отчитывался Офис генерального прокурора.
Прокуроры, следователи полиции и криминалисты обнаружили тела трех местных жителей в деоккупированном селе Новопетровка Николаевской области.
Следствие установило, что тела принадлежат мужчинам 39-ти, 42-х и 55-ти лет. Судебно-медицинские эксперты отметили, что все забывшие имеют следы пыток. Двое из них – огнестрельные ранения.
"Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - информировали в генпрокуратуре.
- Напомним, 29 ноября прокуратура сообщила о подозрении шестерым российским оккупантам, которые в Киевской области угрожали оружием мирному населению и грабили дома.
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