Правоохранители нарушают законодательство, дело сфабриковано, - адвокаты Константина Жеваго

Об этом пишут Українські Новини , ссылаясь на обращение адвокатов.

Адвокаты сообщают о непредоставлении материалов досудебного расследования в производстве о якобы растрате средств банка "Финансы и кредит", которое рассматривается уже более 4 лет, в частности о непредоставлении им Постановлений о приостановлении и возобновлении производства для ознакомления в течение минимум последнего года.

"Мы уже более 16 раз инициировали ознакомление с материалами дела, но, к сожалению, вопрос почти не сдвинулся с места. Долгое время наши ходатайства не рассматривались в порядке ст. 220 УПК Украины. Суд по жалобам стороны защиты обязал следователей и прокуроров рассматривать наши обращения.

Следователь Главного следственного управления Государственного бюро расследований по данному делу Гапич В.О. формально удовлетворял наши ходатайства, но фактически более 4 месяцев материалы дела для ознакомления не предоставлял. Чем нивелировал право нашего клиента на защиту. Лишь впоследствии он предоставил небольшую часть материалов для ознакомления.

Также мы не можем получить ничего и от прокурора Гармаша М.С. Мы обратились с жалобой в суд на бездействие прокурора. Суд обязал его предоставить материалы для ознакомления защитнику. После этого нами было подано 4 ходатайства о выполнении данного постановления. Прокурор в соответствии с требованиями ст. 221 УПК является уполномоченным лицом предоставлять материалы производства для ознакомления. Тем не менее, Гармаш М.С. и другие прокуроры в данном уголовном производстве уклоняются от предоставления нам материалов уже почти полгода", - сообщил Радислав Ткаченко, адвокат Константина Жеваго.

Таким образом, нарушаются право Константина Жеваго на защиту, а также нормы закона – ст. 42, 220 и 221 УПК Украины.

"Такому бездействию правоохранительных органов должна быть дана справедливая оценка в соответствии с нормами действующего законодательства. Нами уже подана дисциплинарная жалоба в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на прокурора Гармаша М.С. за допущенные грубые нарушения в производстве в отношении К. Жеваго, ненадлежащее выполнение его служебных обязанностей и грубое нарушение правил прокурорской этики. Мы считаем, что вышеуказанные действия прокурора свидетельствуют о его пристрастном отношении к стороне защиты и надеемся на справедливую реакцию со стороны Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров", - добавил Радислав Ткаченко.

Адвокаты Константина Жеваго призывают правоохранительные органы соблюдать нормы закона, обеспечить объективность и предоставить их клиенту возможность осуществить свое неотъемлемое право на защиту. Они также отмечают, что это согласуется с судебной практикой Европейского суда по правам человека, в который они намерены обращаться. Кроме того, защитники будут подавать и другие жалобы по вышеупомянутому делу с целью дать действиям и бездействию правоохранителей справедливую оценку.