Правоохранители начали уже 43 уголовных производства по сексуальным преступлениям, совершенным российской армией
Правоохранители открыли 43 дела по сексуальным преступлениям россиян, совершенных в Украине
Об этом на брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.
Она отметила, что в отдельных производствах могут быть несколько эпизодов, пострадавших или даже преступников.
"Начато уже 43 уголовных производства по фактам сексуальных преступлений. Однако хочу сказать по этим 43 делам, что по одному из этих производств могут быть - и у некоторых действительно есть - несколько эпизодов, несколько пострадавших или даже несколько преступников", - подчеркнула Павличенко.
Она добавила, что среди зафиксированных преступлений есть факты групповых изнасилований, изнасилований несовершеннолетних. В Киевской области фактов сексуального насилия выявлено больше всего - зафиксировали 15 случаев изнасилований, которые совершили россияне. Все это внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
"Я не буду называть те населенные пункты, где эти сексуальные преступления были установлены, чтобы не разглашать информацию. Также эти факты были установлены и в Черниговской области - там есть по меньшей мере 3 пострадавших", - отметила Павличенко.
Также заместитель министра внутренних дел отметила, что в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях также пострадали от таких преступлений. В настоящее время на деоккупированных территориях этих областей работают специальные полицейские группы.
"Мы понимаем, что это лишь вершина айсберга, выяснить все это количество этих преступлений, совершенных россиянами, будет достаточно сложно", - подчеркнула она.
Павличенко отметила, что в мирное время о сексуальных преступлениях сообщали только 30% пострадавших. Во время войны о них докладывают еще меньше. Она добавила, что МВД ориентирует пострадавших от насилия на получение комплексной помощи и реабилитации.
- 18 октября Международная комиссия ООН обнаружила ряд военных преступлений россиян в Украине.
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