Правоохранители из Европы предупредили российскую оппозицию о повышенной опасности
Значительная группа оппозиционеров и публичных персон, проживающих за пределами России и являющихся целевыми объектами путинского режима, находятся в зоне повышенного риска
Об этом написал политэмигрант из РФ, эксдепутат Госдумы Дмитрий Гудков.
"Прилетел в одну из европейских стран и сразу в аэропорту, еще до паспортного контроля, меня отвели в сторону, где я получил от местных правоохранителей рекомендации соблюдать меры пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по информации от европейских стражей порядка, широкий круг оппозиционеров и публичных персон, живущих за границей и кого путинский режим считает своими врагами, сейчас в зоне повышенного риска.
Гудков также подчеркнул, что аналогичное предупреждение получил еще один из российских оппозиционеров, но уже в Турции, где ему прямо посоветовали вылетать из страны, поскольку не смогут обеспечить безопасность.
"Информация об угрозе свежа: еще 10 дней назад в том же аэропорту европейской страны (относимся с пониманием к просьбе ее правоохранителей не называть детали) меня никто в сторону не отводил и ни о чем не предупреждал", - добавил оппозиционер.
- Президент России Владимир Путин уволил генерала Валерия Герасимова от управления российской армией в Украине. Именно его отставки требовал главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин во время своего мятежа.
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