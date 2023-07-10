Об этом написал политэмигрант из РФ, эксдепутат Госдумы Дмитрий Гудков.

"Прилетел в одну из европейских стран и сразу в аэропорту, еще до паспортного контроля, меня отвели в сторону, где я получил от местных правоохранителей рекомендации соблюдать меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации от европейских стражей порядка, широкий круг оппозиционеров и публичных персон, живущих за границей и кого путинский режим считает своими врагами, сейчас в зоне повышенного риска.



Гудков также подчеркнул, что аналогичное предупреждение получил еще один из российских оппозиционеров, но уже в Турции, где ему прямо посоветовали вылетать из страны, поскольку не смогут обеспечить безопасность.



"Информация об угрозе свежа: еще 10 дней назад в том же аэропорту европейской страны (относимся с пониманием к просьбе ее правоохранителей не называть детали) меня никто в сторону не отводил и ни о чем не предупреждал", - добавил оппозиционер.