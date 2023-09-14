Правоохранители идентифицировали россиян, убивших охранника супермаркета в Буче

Об этом информирует Офис генпрокурора .

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора установлено и сообщено о подозрении четырем военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Два командира, зарядчик самоходных артиллерийских орудий и старший разведчик-дальномер 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ, обвиняются в нарушении законов и обычаев войны, связанном с преднамеренным убийством.

Следствие установило, что 27 февраля этого года во время передвижения колонны российских войск по городу Буча старший офицер самоходной артбатареи приказал своим подчиненным рашистам идентифицировать всех в черной одежде как врагов.

"Такая инструкция по идентификации врага могла привести к случайным жертвам среди гражданских, поскольку многие из них могли носить атрибуты черного цвета. Из-за того что в приказе не был соблюден принцип различения, командир батареи нарушил нормы международного гуманитарного права", - объясняют прокуроры.

Оккупанты под российским командованием согласились выполнить приказ. Те, вероятно, рассчитывали на то, что их военное руководство будет их защищать.

По версии правоохранителей, позже подозреваемые увидели возле магазина "Новус" в Буче мужчину. Он носил форменную одежду черного цвета с надписью "Охрана Новус". Охранник не имел при себе оружия, но они следовали приказу командира и стали стрелять по гражданскому из автоматического оружия. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В этом уголовном производстве ранее было объявлено о подозрении военнопленному из этого военного формирования РФ. Его обвиняют в совершении такого же уголовного преступления.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.