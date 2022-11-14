Правоохранители арестовали предполагаемого виновника теракта в центре Стамбула
Вероятный виновник теракта в центре Стамбула 13 ноября был задержан. В результате взрыва 6 человек погибли и 81 получили ранения
Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Anadolu agency.
"Человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв в воскресенье, на проспекте Истикляль в Стамбуле, арестован полицией", - говорится в публикации.
Взрыв произошел около 16:20 (в 15:20 по Киеву) 13 ноября на улице Таксим Истикляль в Стамбуле. Он прогремел примерно в 400 м от российского генерального консульства, расположенного на этой же улице. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв может быть террористическим актом. По состоянию на 20:00 13 ноября количество пострадавших уже насчитывало 81 человек, было шесть погибших.
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