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Правоохранители арестовали более 100 тыс. литров алкоголя, который производили в сговоре с рабочими "Укрспирта"

17 ноября, 2022 четверг
14:50
Криминал

БЭБ изъяло оборудование, алкогольные напитки и спирт, использовавшиеся в процессе контрафактного приготовления напитков. Общая стоимость имущества составляет 25 млн грн

Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности.

Детективы БЭБ изъяли более 88 тыс. литров контрафактного алкоголя, почти 17 тыс. литров спирта, линии розлива и упаковки ликероводочных изделий, а также 11 резервуаров для их изготовления и хранения.

Пресс-служба бюро отчитывается: следствие установило группу людей, незаконно производивших спирт и алкогольные напитки. Известно, что они делали это в сговоре с некоторыми работниками Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" еще с 2019 года.

Отмечается, что "производство подакцизных товаров производилось без отражения таких операций в отчетных и учетных документах с целью уклонения от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах".

Бюро экономической безопасности информирует, что сначала спирт передавали производителям ликероводочных напитков, далее изделия оклеивались поддельными марками акциза.

В ходе обысков офисных, складских помещений и производственных мощностей одного из обществ следователи изъяли товарно-материальные ценности на сумму в 25 млн гривен.

Досудебное расследование проводится по признакам изготовления, хранения с целью использования при продаже товаров незаконно изготовленных или поддельных марок акцизного налога (ст. 199), незаконное изготовление, хранение подакцизных товаров (ст. 204), фиктивное предпринимательство (ст. 205-1). уплаты налогов (ст. 212) и подлог документов (ст. 358) УК Украины.

  • Напомним, что 9 ноября БЭБ и СБУ проводили обыски в помещении Укрнефти, компанию подозревают в неуплате более 700 млн. грн. налогов.

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Экономика
Украина
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