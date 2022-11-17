Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности.

Детективы БЭБ изъяли более 88 тыс. литров контрафактного алкоголя, почти 17 тыс. литров спирта, линии розлива и упаковки ликероводочных изделий, а также 11 резервуаров для их изготовления и хранения.

Пресс-служба бюро отчитывается: следствие установило группу людей, незаконно производивших спирт и алкогольные напитки. Известно, что они делали это в сговоре с некоторыми работниками Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" еще с 2019 года.

Отмечается, что "производство подакцизных товаров производилось без отражения таких операций в отчетных и учетных документах с целью уклонения от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах".

Бюро экономической безопасности информирует, что сначала спирт передавали производителям ликероводочных напитков, далее изделия оклеивались поддельными марками акциза.

В ходе обысков офисных, складских помещений и производственных мощностей одного из обществ следователи изъяли товарно-материальные ценности на сумму в 25 млн гривен.

Досудебное расследование проводится по признакам изготовления, хранения с целью использования при продаже товаров незаконно изготовленных или поддельных марок акцизного налога (ст. 199), незаконное изготовление, хранение подакцизных товаров (ст. 204), фиктивное предпринимательство (ст. 205-1). уплаты налогов (ст. 212) и подлог документов (ст. 358) УК Украины.

Напомним, что 9 ноября БЭБ и СБУ проводили обыски в помещении Укрнефти, компанию подозревают в неуплате более 700 млн. грн. налогов.

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