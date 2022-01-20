Правоохранители Алматы сообщили о найденных "тайных захоронениях боевиков", принимавших участие в беспорядках
Полицейские Алматы сообщили, что обнаружили "тайные захоронения боевиков", участвовавших в массовых беспорядках в Казахстане
Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.
По словам представителя департамента города, тайные захоронения проводились для того, чтобы "усложнить идентификацию" людей.
Полиция отмечает, что протестующие "не бросали убитых, раненых забирали с собой".
Количество и места таких захоронений не сообщаются, поскольку представляют оперативный интерес и не подлежат разглашению.
Правоохранители заявляли, что в Алматы во время протестов люди совершили 7 нападений на морги и похитили 40 тел.
- Напомним, что в Казахстане арестовали экс-замминистра энергетики и сняли с должностей двух зятей Назарбаева.
- Кроме того, дочь Назарбаева потеряла из-за протестов в Казахстане $200 млн, - Forbes.
- 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на газ.
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