Правоохранители Алматы сообщили о найденных "тайных захоронениях боевиков", принимавших участие в беспорядках

Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.



По словам представителя департамента города, тайные захоронения проводились для того, чтобы "усложнить идентификацию" людей.



Полиция отмечает, что протестующие "не бросали убитых, раненых забирали с собой".



Количество и места таких захоронений не сообщаются, поскольку представляют оперативный интерес и не подлежат разглашению.



Правоохранители заявляли, что в Алматы во время протестов люди совершили 7 нападений на морги и похитили 40 тел.

Напомним, что в Казахстане арестовали экс-замминистра энергетики и сняли с должностей двух зятей Назарбаева.

Кроме того, дочь Назарбаева потеряла из-за протестов в Казахстане $200 млн, - Forbes.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на газ.