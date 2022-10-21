Есть такой термин "туман войны". Так вот, именно в таком тумане войны сейчас политики, журналисты, эксперты пытаются спрогнозировать дальнейший ход войны на территории Украины. А это величайшая война после завершения Второй мировой и последствия этой войны чрезвычайно важны для всего устройства и мирового порядка.

Успехи украинской армии на Юге

Появилась довольно интересная публикация в американском издании The New York Times, где со ссылкой на оценки американской разведки, утверждается следующее: "украинские военные должны добиться успехов в войне против российской армии в течение следующих 6 недель, если смогут продолжать свое наступление на Юге и Северном На востоке до того, как сырая земля и снег заставят армию сделать паузу".

На самом деле, на такую паузу украинская армия совсем не рассчитывает и собирается воевать и зимой, потому что имеет для этого все возможности. А русская армия сталкивается с теми же проблемами, что и в начале войны: проблемы с логистикой, плохой разведкой, управлением, с нехваткой командиров и обученной пехоты, а также со значительными потерями.

Те мобилизованные, которых они сейчас бросают в бой, не мотивированы, недостаточно обучены и плохо экипированы. Так что американские чиновники на условиях анонимности говорят, что Украина в ближайшие недели должна продолжать использовать свое преимущество, и что украинское наступление может вскоре вынудить российские силы в Херсоне отступить за Днепр.

Отвод российских войск с Правобережья Херсона

Противник планирует организованно отступить с правобережной части Херсонской области и закрепиться вдоль левого берега Днепра. И это будет происходить по прогнозам где-то до середины ноября.

За этот промежуток времени как раз органы оккупационных властей из Бериславского района и Херсона должны обеспечить постепенный отвод своих подразделений. И после этого будут отводиться и передовые подразделения российской армии, пока пытающиеся сдержать продвижение ВСУ. Но война полна сюрпризов и ход любого плана может идти по другому сценарию.

Сейчас мы видим, что российская армия пытается проводить меры массовой принудительной депортации населения из Херсонской области, заминирует дамбу Каховской ГЭС.

Какова логика в действиях врага, если он реализует план подрыва Каховской ГЭС

Политолог Владимир Молчанов считает, что после обнародования этой информации стала ясна логика врага. Это может быть дезинформация или создание вида, будто украинцы купились на эту дезинформацию. Но так или иначе, когда россияне дали понять, что на дамбе стоят грузовики со взрывчаткой, и при чем они подключены к детонаторам и могут сработать в любой момент, например, при бомбардировке этого мостоперехода над дамбой.

Россияне заменяли шлюз, а это вообще нонсенс с точки зрения потерь для Украины и потребностей оккупантов, потому что шлюз – это то, что было бы неплохо уже давно уничтожить ВСУ. Это подняло бы немного уровень ниже Каховской дамбы всего Днепра, но именно немного, на тот уровень, который бы не привел ни к каким катастрофам, но сделал бы невозможным большинство российских паромных переправ. Потому что болотистая местность, откуда они переправляются с левого на правый берег, была бы подтоплена. Это снизит возможную угрозу в случае подрыва россиянами дамбы.

Владимир Молчанов высказал мнение, что минирование дамбы – это информационно психологическая операция россиян против украинцев. Убедить политическое руководство в недопустимости бомбардировок этих переходов и дальше пользоваться этим переходом беспрепятственно, в частности для ротации военной силы.

Владимир Молчанов лично еще не убежден, что россияне решили окончательно уйти с правого берега. Пока они действительно отводят в том числе и кадровые войска, но эти войска, простоявшие полгода на фронтах в глухой обороне, очень часто имеют боеспособность даже ниже, чем мобилизованные.

Гуманитарная катастрофа на Правобережье

Владимир Молчанов отметил, что у россиян не будет в тылу такого количества людей, и на правом берегу ожидается гуманитарная катастрофа. Поскольку россияне прекращают поставку товаров туда, рублей, поскольку всех коллаборантов вывели оттуда. Они занимаются системным ограблением всего, что там есть: вывозят оборудование из больниц, содержимое аптек и магазинов. Вывозят все из контролируемых ими школ оборудование банков. Что это значит? Что херсонцев может ожидать настоящая катастрофа. Без еды, без коммунальных услуг, потому что россияне официально объявили об эвакуации предприятий, оказывающих коммунальные услуги. Будет ли возможность у херсонцев самостоятельно наладить коммунальные услуги, неизвестно. Потому что российские солдаты в качестве оккупационной силы все еще остаются и будут грабить пустые дома, которых достаточно много осталось из-за выезда украинцев на подконтрольную территорию Украины.

Происходит ли процесс укрепления фортификационных сооружений врага

Владимир Молчанов сообщил, что вокруг Херсона, по периметру города, оккупанты частично построили и частично достраивают линию укрепления: окопы и блиндажи. Также есть определенные слухи, которые, скорее всего, соответствуют действительности, что россияне готовят линии обороны от села Александровка Николаевской области до Веревочной Балки и даже дальше, до села Благодатного, что южнее Посад-Покровского. Это такая промежуточная линия между текущей линией фронта, которая проходит севернее мимо канала Ингулец-Николаев, где-то посередине между Херсоном и этой текущей линией фронта. То есть это означает, что у россиян еще много возможностей удержаться на этих промежуточных рубежах.

Владимир отметил, что по неподтвержденной информации самим россиянам, которые сейчас стоят на этих линиях, сообщили, что они будут эвакуированы в течение недели. Но это не значит, что на их место не зайдут другие.

Значит ли эвакуация, что замены десантных подразделений на мобилизованных военных пока нет

Господин Владимир отметил, что ротация происходит в последние дни, когда россияне построили баржевый мост, который только вчера вечером начали наконец уничтожать. Им уже воспользовались в сторону правого берега около 2 тыс. русских солдат и офицеров. Офицеры, как правило, тоже мобилизованные офицеры запаса, однако их боеспособность может быть даже выше тех, кого выводят, поскольку те абсолютно морально разложены, все время занимались ограблением и мародерством, хотя бы потому, что их не снабжали едой.

Владимир Молчанов рассказал, что когда российские военные бежали с Севера Херсонщины еще в начале октября, то все видели, как оккупанты выезжали на гражданских украденных машинах, грузили туда награбленное, но бросали при этом свою боевую технику прямо на позициях, где она так и осталась для ВСУ. В частности, речь идет о той технике, которую они использовали для обороны в качестве стационарных огневых точек, таких как танки Т-62. Это уже не армия и, видимо, российское командование тоже могло понять и попытаться их заменить на свежие силы.

Зацепили ли удары по находящемуся под ним Антоновскому мосту баржу

Господин Владимир мне рассказал, что были нанесены два удара. По сведениям ОК "Юг" и лиц, приближенных к генералу Марченко, были уничтожены три баржи ближе к левому берегу: одна – в одном ряду, а две другие – в другом. Это значит, что этот мост перестал приносить практическую пользу. Россияне будут вынуждены на своем левом фланге пользоваться исключительно понтонными переправами.

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