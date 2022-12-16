"Право на вето не может быть правом на убийство": движение "Долой РФ из ООН" создало петицию против фиктивного членства России в организации
Движение "Долой РФ из ООН" создало петицию, в которой требует прекратить фиктивное членство Российской Федерации в ООН
Об этом сообщили на сайте "Change.org".
"Нам выпал исторический шанс положить конец наибольшему обману в истории международной политики - незаконному пребыванию Российской Федерации в составе ООН. Выгнать Россию из ООН и СовБеза! Право на вето - не может быть правом на убийство!", - говорится в сообщении.
Организация призвала Антониу Гутерреша и ООН предоставить документы, удостоверяющие основания членства Российской Федерации в ООН.
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"В случае отсутствия таких документов мы требуем прекратить фиктивное членство Российской Федерации в ООН", - отметили они.
Также отмечается, что "двери ООН для Российской Федерации должны быть закрыты, потому что для вступления в ООН Российская Федерация, согласно статье 4 Устава ООН, должна остановить агрессивную войну в Украине и вернуться к международно признанным границам".
Добавляется, что этот курс действий лишит Россию права вето в ООН, блокирующего многие мирные решения, "и восстановит мир и порядок в международном сообществе".
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