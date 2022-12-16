Об этом сообщили на сайте "Change.org".

"Нам выпал исторический шанс положить конец наибольшему обману в истории международной политики - незаконному пребыванию Российской Федерации в составе ООН. Выгнать Россию из ООН и СовБеза! Право на вето - не может быть правом на убийство!", - говорится в сообщении.

Организация призвала Антониу Гутерреша и ООН предоставить документы, удостоверяющие основания членства Российской Федерации в ООН.

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"В случае отсутствия таких документов мы требуем прекратить фиктивное членство Российской Федерации в ООН", - отметили они.

Также отмечается, что "двери ООН для Российской Федерации должны быть закрыты, потому что для вступления в ООН Российская Федерация, согласно статье 4 Устава ООН, должна остановить агрессивную войну в Украине и вернуться к международно признанным границам".

Добавляется, что этот курс действий лишит Россию права вето в ООН, блокирующего многие мирные решения, "и восстановит мир и порядок в международном сообществе".

1 декабря Верховная Рада приняла обращение к ООН об исключении из организации России. В постановлении говорится о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в ООН и реформировании организации.

Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН.

16 декабря в Белом доме прокомментировали резолюцию об исключении РФ из Совбеза ООН.

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